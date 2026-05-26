Spiegel: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους συνεισφορές στο ΝΑΤΟ

Σε περίοδο κρίσης οι ΗΠΑ θα μειώσουν τα μαχητικά, τα ιπτάμενα τάνκερ, τα πλοία, τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, τα αντιτορπιλικά και τα υποβρύχια που διαθέτει το NATO, σύμφωνα με το Spiegel. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί σημαντικά η συνεισφορά τους προς τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης, πως εξαιτίας της μείωσης αυτής, η συμμαχία του NATO βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αποσυρθεί οριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν δαπανούν αρκετά για τους στρατούς τους και δεσμεύτηκε να αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από τη Γερμανία. Επέκρινε, επίσης, έντονα τους Ευρωπαίους συμμάχους για την έλλειψη υποστήριξης στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου κατά του Ιράν, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητήσει το κατά πόσον η Ουάσινγκτον είναι υποχρεωμένη να τηρήσει το Άρθρο 5 του συμφώνου της συμμαχίας.

Όπως ανέφερε σήμερα (26.05.2026) σε δημοσίευμά του το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Spiegel, ένας απεσταλμένος του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, ενημέρωσε ανώτερους αξιωματούχους από τα κράτη μέλη για το σχέδιο στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα είχαν δηλώσει κι στο Reuters ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα ότι θα μείωνε το απόθεμα στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαθέτει η συμμαχία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

«Τα μισά βομβαρδιστικά και καθόλου υποβρύχια»

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ στοχεύουν να παρέχουν μόνο τα μισά από τον προηγούμενο αριθμό στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Ο αριθμός των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών αναμένεται να μειωθεί κατά το ένα τρίτο, σύμφωνα με το Spiegel, ο οποίος επικαλέστηκε τον Αμερικανό απεσταλμένο Αλεξάντερ Βέλεζ-Γκριν, κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται επίσης να διαθέσει λιγότερα αντιτορπιλικά στο ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν πλέον να παρέχουν υποβρύχια στη συμμαχία.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να παρέχει τα δικά της αναγνωριστικά drones, ενώ οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά την παροχή οπλισμένων μοντέλων UCAV.

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες σε μια διάσκεψη για τη δημιουργία δυνάμεων στις αρχές Ιουνίου, ανέφερε το Spiegel.

Μια εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Spiegel ότι υπήρξε «υπερβολική εξάρτηση» από τις ΗΠΑ στον σχεδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και ότι, με την Ευρώπη και τον Καναδά να επενδύουν περισσότερο στην άμυνα, οι στρατιωτικές ευθύνες εντός της συμμαχίας θα μπορούσαν να αναδιοργανωθούν.