Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, πέρα από την «κίτρινη γραμμή»

Οι επιχειρήσεις έρχονται παράλληλα με εντατικές αεροπορικές επιδρομές της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε όλο το νότιο Λίβανο
REUTERS / Shir Torem
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις πέρα ​​από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας, την γνωστή «κίτρινη γραμμή» που έχει στη Γάζα, σε περιοχές του νότιου Λιβάνου τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να προωθήσουν τους μαχητές της Χεζμπολάχ βορειότερα και να μειώσουν την απειλή επιθέσεων με drones στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι οποίες επικαλούνται μια ανώνυμη πηγή ασφαλείας, τα στρατεύματα του Ισραήλ πραγματοποιούν στοχευμένες επιδρομές βάσει πληροφοριών τόσο πέρα ​​από την μπροστινή αμυντική γραμμή όσο και βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εστιάζοντας σε περιοχές όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί υποδομές και επιχειρησιακά ερείσματα στα νότια του Λιβάνου.

Ο στρατός φέρεται να πιστεύει ότι η απομάκρυνση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τα σύνορα θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της απειλής για τους κατοίκους των βόρειων κοινοτήτων.

Οι επιχειρήσεις έρχονται παράλληλα με εντατικές αεροπορικές επιδρομές της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε όλο το νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να χτυπούν περισσότερες από 100 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας (25.05.2026).

