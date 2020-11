Έσταξε… η βαφή από τα μαλλιά του Τζουλιάνι! «Πανηγύρι» στις ΗΠΑ

Μη σου τύχει! Ο Ρούντι Τζουλιάνι έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους…

Μιας κάποιας προχωρημένης ηλικίας, ο στενός σύμβουλος και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, και παρόλα αυτά έχει σκουρόχρωμο μαλλί. Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ότι το χρώμα δεν είναι φυσικό, αλλά προϊόν βαφής!

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου όπου κατακεραύνωνε σε πολύ έντονο ύφος τους αντιπάλους του Τραμπ και επιχειρηματολογούσε υπέρ των δικαστικών αγωγών της εκστρατείας του απερχόμενου προέδρου κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Τζουλιάνι άρχισε να… στάζει σκουρόχρωμο ιδρώτα από τους κροτάφους του.

Μοιάζει, λοιπόν, ασφαλές να υποθέσει κανείς πως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης βάφει τα μαλλιά του και ότι μάλλον η τελευταία απόπειρα δεν ήταν και τόσο πετυχημένη…

Donald Trump’s personal lawyer Rudy Giuliani appeared to be sweating a dark colour from his temples as he gave a news conference.



Latest news from the US here: https://t.co/zFeaRB4gbw pic.twitter.com/4SDSy8zLtn