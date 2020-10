Εστία κορονοϊού ο Λευκός Οίκος: Νόσησαν άλλα δύο μέλη του προσωπικού του Τραμπ

Ακόμα δύο μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου διαγνώστηκαν με την COVID-19, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, μία ημέρα μετά την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου νοσηλεύτηκε έχοντας προσβληθεί με την εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια.

Ένας από τους ακολούθους του Τραμπ, ενεργό μέλος του αμερικανικού στρατού που ταξίδεψε με τον πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε θετικός στην νόσο, ανέφερε στο Twitter ένας ρεπόρτερ του Bloomberg News, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

Το Bloomberg και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν επίσης ότι ένας στρατιωτικός βοηθός του Τραμπ έχει COVID-19.

Είναι άγνωστο -μάλλον απίθανο- αν τα μέλη του Λευκού Οίκου που νόσησαν θα έχουν τη φροντίδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλωστε κατά τον ίδιο δεν συντρέχει λόγος, αφού ο κορονοϊός είναι μια… απλή γριπούλα.

«Η εποχή της γρίπης έρχεται! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω από 100.000 και παρά την ύπαρξη εμβολίου, πεθαίνουν από την Γρίπη. Θα κλείσουμε την χώρα μας; Όχι, μάθαμε να ζούμε με αυτήν, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον Covid, σε πολλούς πληθυσμούς πολύ λιγότερο θανατηφόρος», έγραψε σε ένα από τα πάμπολλα tweet του ο Τραμπ.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!