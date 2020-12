Ετοιμαστείτε: H Disney ανακοίνωσε 10 σειρές Star Wars, 10 της Marvel και νέες ταινίες

Η Disney ανακοίνωσε έναν τεράστιο αριθμό νέων project για τη νέα δεκαετία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ημέρα των Επενδυτών» την περασμένη Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε τον επιβλητικό αριθμό των 20 νέων τίτλων που εκτείνονται γύρω από το franchise Star Wars και το Marvel Cinematic Universe, παρουσιάζοντας διάφορα teasers και τρέιλερ για τα επερχόμενα project.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα 10 σειρές Star Wars, 10 σειρές Marvel και 30 live action και animated ταινίες και σειρές από τις Disney, Disney Animation και Pixar.

Η επικεφαλής της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι ανακοίνωσε ότι η νέα ταινία Star Wars, Rogue Squadron, θα σκηνοθετηθεί από τη Πάτι Τζέκινς των ταινιών Wonder Woman. Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα σκηνοθέτης αναλαμβάνει μια από τις ταινίες του franchise.

Η Κένεντι πρόσθεσε ότι ο Τάικα Γουαϊτίτι , ο οποίος κέρδισε Όσκαρ νωρίτερα φέτος για το σενάριο του φιλμ Jojo Rabbit, γράφει ακόμα το σενάριο για μια ταινία προς το παρόν χωρίς τίτλο της επικής διαστημικής όπερας, που ανακοίνωσε πρώτη φορά η Disney τον Μάιο.

Ο Κένεντι αποκάλυψε επίσης ότι το Disney+ έχει σχέδια για 10 σειρές Star Wars και 10 του σύμπαντος της Marvel στο εγγύς μέλλον και ότι ο Χάιντεν Κρίστενσεν -που υποδύθηκε τον Άνακιν Σκαϊγουόκερ στα prequels του Star Wars- θα επιστρέψει στον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ στην επερχόμενη μίνι σειρά Obi-Wan με πρωταγωνιστή τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ θα επαναλάβει το ρόλο του ως λαθρέμπορος του διαστήματος Λάντο Καλρίσιαν στην τηλεοπτική σειρά Lando, έχοντας εμφανιστεί για πρώτη φορά με συμπρωταγωνιστή τον Άλντεν Έρενραϊχ στην ταινία του 2018 Solo: A Star Wars Story.

Η επιτυχία της σειράς spin-off The Mandalorian, η οποία σύστησε το Baby Yoda στον κόσμο, έχει, είπε, η Κάθλιν Κένεντι «εγκαινιάσει μια εντελώς νέα εποχή για τους Star Wars».

Ο βετεράνος του Star Wars, Χάρισον Φορντ, 78 ετών, θα επιστρέψει ως Ιντιάνα Τζόουνς για το πέμπτο και τελευταίο μέρος της κινηματογραφικής σειράς, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ.

Στην ίδια παρουσίαση, ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φέιγκ, απέτισε φόρο τιμής στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν , τον αείμνηστο πρωταγωνιστή του Black Panther, και επιβεβαίωσε ότι η επικείμενη συνέχεια του Ράιαν Κούγκλερ δεν θα παρουσιάσει τον κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας με υπερήρωες, αλλά μάλλον θα εξερευνά τις ιστορίες των υπόλοιπων χαρακτήρων του καστ.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022, δεν αναμένεται επίσης να προσπαθήσει να αναδημιουργήσει ψηφιακά τον Μπόουζμαν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, ο Κρίστιαν Μπέιλ θα αποχωρήσει από τον κόσμο της DC, στον οποίο κάποτε υποδύθηκε τον Batman, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία της Marvel Thor: Love and Thunder -που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2022- ως βασικός κακός, Gorr the God Butcher.

Επίσης η Disney ανακοίνωσε σειρές και ταινίες της Marvel Cinematic Universe, όπως το φιλμ Captain Marvel 2 σε σκηνοθεσία της Νία ΝταΚόστα, reboot του Fantastic Four σε σκηνοθεσία του Τζον Γουότς, σειρά με τίτλο «Secret Invasion» με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και την τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Ant-Man and The Wasp» με τίτλο «Quantumania».

Η υπηρεσία streaming της εταιρείας Disney+ ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις ότι οι συνδρομητές θα φθάσουν τα 90 εκατομμύρια έως το 2024, έφθασε τους 86,8 εκατομμύρια συνδρομητές μόλις σε έναν χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας της. Από τις 23 Φεβρουαρίου η δημοφιλής υπηρεσία streaming αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε αρκετές περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ