Έτοιμο μέσα στον Σεπτέμβριο το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία – «Δεν εμπιστευόμαστε τον Πούτιν ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις του»

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε η επικεφαλής για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, η οποία τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα.

Οι δηλώσεις της Κάγια Κάλας, έρχονται μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη αλλά και τη χθεσινή έκτακτη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο.

Η Κάλας είπε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στην σημερινή σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν εμφανής» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

The EU will also continue targeting Russia’s war economy. The next sanctions package against Moscow should be ready by next month. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 19, 2025

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.