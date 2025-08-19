Κόσμος

Έτοιμο μέσα στον Σεπτέμβριο το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία – «Δεν εμπιστευόμαστε τον Πούτιν ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις του»

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί εκ νέου»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Jeenah Moon

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε η επικεφαλής για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, η οποία τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα.

Οι δηλώσεις της Κάγια Κάλας, έρχονται μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη αλλά και τη χθεσινή έκτακτη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο. 

Η Κάλας είπε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στην σημερινή σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν εμφανής» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

