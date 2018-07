Έτσι μετρούν τους κύκνους της Βασίλισσας Ελισάβετ – video

Η τελετή διεξάγεται πάντα την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου και είναι η ετήσια καταγραφή του πληθυσμού των κύκνων του Στέμματος, μια παράδοση του 12ου αιώνα όταν το Στέμμα δήλωνε ιδιοκτήτης όλων των άλαλων κύκνων. Σήμερα η βασίλισσα ασκεί περιορισμένα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας σε ορισμένα σημεία του Τάμεση και των παραποτάμων του.

Η καταμέτρηση γίνεται από τρεις ομάδες, μια που εκπροσωπεί τη βασίλισσα και οι άλλες εκπροσωπούν τις παλιές ενώσεις των Οινοπωλών και των Βαφέων. Η βασιλική ομάδα αποτελείται από άνδρες που φορούν κόκκινες μπλούζες με το βασιλικό έμβλημα οι οποίοι τελούν υπό τον ειδικό που μαρκάρει τους κύκνους, ο οποίος φορά παραδοσιακό για την τελετή κόκκινο σακάκι με χρυσά σιρίτια.

#SwanUpping season is upon us. What is Swan Upping? Here’s a handy 1973 Nationwide clip by way of explanation. (Always remember to untie the cygnets, Swan Uppers) pic.twitter.com/HGmW34fSR3

— BBC Archive (@BBCArchive) July 16, 2018