Μυστήριο στη Σικελία: Πακέτα σχεδόν 700.000 ευρώ ξεβράστηκαν σε παραλία

Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο εκτυλίχθηκε στη Σικελία, όταν πακέτα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία μεταφέρονταν με ταχύπλοο, κατέληξαν στη θάλασσα και ξεβράστηκαν στην παραλία Marina di Ragusa.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το περιστατικό στη Σικελία ξεκίνησε όταν το μικρό ταχύπλοο φέρεται να έμεινε από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της Marina di Ragusa. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ ένας άνδρας και ένας ανήλικος παρέμειναν πάνω σε αυτό.

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Καθώς το σκάφος παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, λουόμενοι που παρακολουθούσαν την πορεία του ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, φοβούμενοι ότι κινδύνευε να βυθιστεί.

Πέταξαν τα χρήματα στη θάλασσα

Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής πλησίασε για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες που είχαν παραμείνει στο ταχύπλοο άρχισαν, σύμφωνα με τις Αρχές, να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα γεμάτα χαρτονομίσματα.

Τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν τις δεσμίδες μέχρι την παραλία, όπου αρκετοί λουόμενοι έσπευσαν να τις περισυλλέξουν.

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Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, καραμπινιέροι και στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν να συγκεντρώνουν τα χρήματα.

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης άτομα που είχαν ήδη πάρει στην κατοχή τους μέρος των χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα χρήματα ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες και περιλάμβαναν χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας από 5 έως 100 ευρώ.

🔵Sarebbero almeno 49.000 i #migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di #Ceuta nelle ultime 24 ore, secondo stime indicate da fonti ministeriali, seppure il Ministero dell'Interno spagnolo non abbia ancora confermato ufficialmente la cifra. pic.twitter.com/jiaPdBIxjv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 31, 2026

«Σκόρπισαν» σχεδόν 700.000 ευρώ

Οι ιταλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμη εντοπιστεί.

Το ταχύπλοο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Marina di Ragusa, όπου κατασχέθηκε και ερευνήθηκε εξονυχιστικά από εξειδικευμένα κλιμάκια.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν τρία άτομα. Στο σκάφος βρισκόταν επίσης ένας ανήλικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν είναι συγγενής κανενός από τους συλληφθέντες.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την προέλευση των χρημάτων, τον προορισμό τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρονταν με το ταχύπλοο.

Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της θέρετρα, βρίσκεται κοντά τόσο στις ακτές της Βόρειας Αφρικής όσο και στη Μάλτα.

Η γεωγραφική της θέση έχει κατά καιρούς προσελκύσει το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος με δραστηριότητα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στα ακίνητα, στα στοιχήματα και στο ξέπλυμα χρήματος.