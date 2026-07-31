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Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δεξαμενόπλοια που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική συνοδεία

Χωρίς τέλος η ένταση στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δεξαμενόπλοια που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική συνοδεία
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Στόχος επίθεσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν έγιναν δυο δεξαμενόπλοια που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ.

Τα δυο δεξαμενόπλοια, μάλιστα, επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών μαχητικών. Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έκαναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη νέα επίθεση, ακόμη μια στην κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Τα τάνκερ, που δεν ακολουθούσαν την διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στον θαλάσσιο δίαυλο, «επλήγησαν και διέκοψαν τον πλου τους».

Εξαιτίας της ίδιας επίθεσης, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης, άλλα τέσσερα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους.

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