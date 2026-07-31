Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δεξαμενόπλοια που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική συνοδεία

Στόχος επίθεσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν έγιναν δυο δεξαμενόπλοια που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ.

Τα δυο δεξαμενόπλοια, μάλιστα, επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών μαχητικών. Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έκαναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη νέα επίθεση, ακόμη μια στην κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

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Τα τάνκερ, που δεν ακολουθούσαν την διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στον θαλάσσιο δίαυλο, «επλήγησαν και διέκοψαν τον πλου τους».

BREAKING: Iran’s IRGC announces it struck and stopped 2 oil tankers, with 4 others turning back, in the Strait of Hormuz this morning after they attempted to navigate the unauthorized southern route under deceiving US military air escort while ignoring warnings, per Tasnim.



IRGC… pic.twitter.com/4HWgR1fn1y — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 31, 2026

Εξαιτίας της ίδιας επίθεσης, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης, άλλα τέσσερα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους.