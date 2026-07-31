Φον ντερ Λάιεν για Θέουτα: «Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως» – Η Φινλανδία ζητεί την αναστολή της Ισπανίας από τη Σένγκεν

Σε μείζονα ευρωπαϊκή κρίση εξελίσσεται η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις εικόνες από τον ισπανικό θύλακα και τη Φινλανδία να στρέφεται κατά της Ισπανίας, υποστηρίζοντας την ιταλική πρόταση για αναστολή της συμμετοχής της στη ζώνη Σένγκεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε επαφή με το Μαρόκο για τη διαχείριση της κατάστασης, την ώρα που χιλιάδες μετανάστες εξακολουθούν να φτάνουν στην Ισπανία και η Φινλανδία κατηγορεί τη Μαδρίτη ότι απέτυχε να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Σένγκεν.

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«Η επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα βρίσκεται σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. Είμαι βέβαιη ότι η στενή συνεργασία μας με το Μαρόκο θα βοηθήσει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο Χ.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ενωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας». «Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα των διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν και οι επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται γρήγορα, όπως επιτρέπουν οι κανόνες μας», πρόσθεσε.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Η Φινλανδία στηρίζει τη Μελόνι

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, τάχθηκε υπέρ της πρότασης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν.

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«Η Ισπανία απέτυχε πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», έγραψε η κ. Ραντάνεν στο Χ.

«Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν μπορούν να είναι μέλη της Σένγκεν», πρόσθεσε, καλώντας και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρόταση της Ρώμης.

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

Η παρέμβαση της Φινλανδίας εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με την πρωτοφανή κατάσταση στη Θέουτα όσο και με τις επικρίσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τη διαχείριση των συνόρων.

Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους

Σε ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία προχωρεί και η Γαλλία. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ισπανό ομόλογό του και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση δύναμης ταχείας επέμβασης.

«Μίλησα χθες με τον Ισπανό ομόλογό μου και αναμένεται να μιλήσουμε ξανά σήμερα», δήλωσε στο RTL.

«Θα λάβουμε προφανώς μέτρα, εάν υπάρξουν κινήσεις προς τη γαλλική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενισχύσουμε τους ελέγχους στα σύνορα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι είχε δώσει από το βράδυ της Πέμπτης εντολή για άμεση ενίσχυση των ελέγχων, επισημαίνοντας ότι στα γαλλοϊσπανικά σύνορα βρίσκεται ήδη σε μόνιμη βάση κινητή αστυνομική δύναμη.

Στήριξη από Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο

Παράλληλα, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν έτοιμα να συνδράμουν την Ισπανία στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, καθώς οι αφίξεις στη Θέουτα συνεχίζουν να προκαλούν έντονες ανησυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανέφεραν ότι το Παρίσι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τις ισπανικές όσο και με τις μαροκινές αρχές, ενώ εμφανίζεται έτοιμο να παράσχει βοήθεια, εφόσον ζητηθεί, ακόμη και μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι ο κ. Μακρόν έχει ήδη ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να αποτρέψει τη μετακίνηση παράτυπων μεταναστών προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, γνωστοποιώντας ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Μαδρίτη.

«Περιμένω από το Μαρόκο να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες», δήλωσε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα.

Αντίστοιχο μήνυμα στήριξης εξέπεμψε και το Λονδίνο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κρίσης.

«Πρόκειται πρώτα απ’ όλα για ζήτημα της ισπανικής κυβέρνησης, αλλά προκαλεί ανησυχίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να συμβάλει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη μορφή της βοήθειας που είναι έτοιμο να παράσχει.

Χιλιάδες αφίξεις και νεκροί

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, διασχίζοντας τα σύνορα από το Μαρόκο είτε από τη θάλασσα είτε από την ξηρά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 49.000 αφίξεις, αριθμό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, αν και ο απολογισμός παρέμενε υπό διαμόρφωση.

«Υπήρξε συνεχής ροή ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ισπανική αστυνομική πηγή, προσθέτοντας ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη η ακριβής καταμέτρηση όσων διέσχισαν τα σύνορα.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους άνδρες και εφήβους, ενώ οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας ενισχύθηκαν από στρατιωτικές μονάδες, καθώς οι υποδομές της πόλης βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανή πίεση.

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera



📹 Carmen Morán



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Το μήνυμα «Pásalo»

Στο επίκεντρο των ερευνών των ισπανικών Αρχών βρίσκεται ένα σύντομο μήνυμα που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέληγε στη λέξη «Pásalo», δηλαδή «Προώθησέ το».

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η μαζική κινητοποίηση οργανώθηκε σε σημαντικό βαθμό μέσα από κλειστές ομάδες στο WhatsApp και στο Instagram.

Νεαροί Μαροκινοί φέρονται να κατέθεσαν ότι μέσω των ομάδων αυτών λάμβαναν πληροφορίες για τα σημεία συγκέντρωσης, τις ώρες μετακίνησης και τους τρόπους αποφυγής των συνοριακών ελέγχων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ότι πίσω από την κινητοποίηση βρισκόταν κάποιο μεγάλο διεθνές κύκλωμα διακίνησης.

Στη Θέουτα ο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μετέβη στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, προκειμένου να συντονίσουν τη διαχείριση της κρίσης.

Η ισπανική κυβέρνηση αποδίδει σημαντικό μέρος της ευθύνης σε δίκτυα διακινητών και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Αρχές του Μαρόκου για την επιτάχυνση των επιστροφών.

Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία λαμβάνει πλέον και διπλωματικές διαστάσεις.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη στη Μαδρίτη για εξηγήσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη μεταναστευτική κρίση.