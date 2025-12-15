Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που θα συμμετέχουν μετά από το ζήτημα με τη συμμετοχή του Ισραήλ

Αγωνία και αναστάτωση υπάρχει στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026, που δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς πολλές χώρες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Όπως έκανε πλέον επίσημο η Eurovision από τον λογαριασμό της στο Instagram, 35 είναι οι χώρες που θα συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, καθώς υπήρχαν αποχωρήσεις λόγω διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Στην Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη, μετά τις αποχωρήσεις που συνέβησαν εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό για μία ακόμη χρονιά παρά τον πόλεμο στην Παλαιστίνη και ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία για την ειρήνη στη Γάζα, είναι 35.

Ο αριθμός αυτός είναι ρεκόρ, καθώς δεν έχουν υπάρξει λιγότερες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Eurovision, οι χώρες που θα συμμετάσχουν και επισήμως στον διαγωνισμό είναι:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται πως η 70η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.