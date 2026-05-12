Οι viral θεωρίες συνωμοσίας για τον χανταϊό: Από Plandemic και Covid 2.0 μέχρι το φάρμακο που θεραπεύει

Με προστατευτικό εξοπλισμό από τον χανταϊό / REUTERS / Hannah McKay
Η πανδημία της COVID-19 έδειξε, τίποτα δεν εξαπλώνεται ταχύτερα από έναν ιό όσο τα fake news – και ο χανταϊός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Παρότι έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στα social media οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας που παρουσιάζουν τον ιό ως «σχεδιασμένη πανδημία» (planned pandemic – plandemic) ή ως εργαλείο πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων ακόμα και με στόχο να πλήξουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Χρήστες στα social media μιλούν για ένα νέο «plandemic» που έχει οργανωθεί από τη φαρμακοβιομηχανία, με στόχο τη χειραγώγηση του πληθυσμού ή ακόμη και την επιρροή πολιτικών εξελίξεων, όπως οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Άλλες αναρτήσεις προχώρησαν ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τον ιό «βιολογικό όπλο» που δημιουργήθηκε σε εργαστήριο ή συνδέοντάς τον λανθασμένα με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Τις θεωρίες αυτές ενίσχυσαν γνωστά πρόσωπα του χώρου της παραπληροφόρησης, όπως ο ραδιοφωνικός παραγωγός Άλεξ Τζόουνς καθώς και η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία έχει επανειλημμένα διαδώσει fake news την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Μεταξύ των πιο διαδεδομένων fake news είναι ότι το φάρμακο ιβερμεκτίνη μπορεί να θεραπεύσει τον χανταϊό. Ωστόσο, επιστημονικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν καμία τέτοια χρήση, ενώ οι ειδικοί εξηγούν ότι ο ιός δεν επηρεάζεται από τον συγκεκριμένο μηχανισμό δράσης του φαρμάκου.

Την ίδια στιγμή οι διεθνείς υγειονομικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές. Η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει ότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο κορονοϊός και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια πανδημία.

Παράλληλα, ειδικοί διευκρινίζουν ότι έγγραφα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και συνδέθηκαν λανθασμένα με παρενέργειες των εμβολίων της Pfizer δεν αναφέρονται σε πραγματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά σε λίστες πιθανών καταστάσεων που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ταχεία διάδοση της παραπληροφόρησης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαχείριση κάθε νέας υγειονομικής απειλής.

