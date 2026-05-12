Λονδίνο: Θρίλερ με νεκρό επιχειρηματία σε έπαυλη – Βρέθηκε με θηλιά στον λαιμό μετά από καβγά για αεροπορικά εισιτήρια

Νεκρός στην πολυτελή κατοικία που νοίκιαζε στο Λονδίνο, βρέθηκε μεγιστάνας που είχε συνδέσει το όνομά του με γνωστές αλυσίδες όπως οι Majestic Wine και Poundstretcher. Ο θάνατος του παραμένει μυστήριο ενώ σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του είχαν καβγαδίσει νωρίτερα για τα αεροπορικά εισιτήρια.

Ο πολυεκατομμυριούχος Τζόσουα Πακ εντοπίστηκε νεκρός από μέλη του προσωπικού, μέσα σε κλειδωμένο υπνοδωμάτιο στον τελευταίο όροφο της έπαυλης στο Σεντ Τζονς Γουντ στο Λονδίνο, με μια θηλιά περασμένη στον λαιμό του.

Ο 51χρονος επιχειρηματίας, του οποίου η επενδυτική εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρισκόταν στη διαδικασία μετακόμισης από τις ΗΠΑ στη Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του Ζακλίν – την παιδική του αγάπη και σύντροφό του επί 28 χρόνια – καθώς επρόκειτο να αναλάβει την ευρωπαϊκή επέκταση του ομίλου.

Καταθέτοντας στην έρευνα για τον θάνατό του, η Ζακλίν Πακ ανέφερε πως ο σύζυγός της υπέφερε από τζετ λαγκ και βρισκόταν υπό τεράστια επαγγελματική πίεση.

Το δικαστήριο άκουσε ότι το ζευγάρι διέμενε προσωρινά στην πολυτελή κατοικία, κοντά στο Primrose Hill, ενώ προετοίμαζε τη μόνιμη εγκατάστασή του στο Λονδίνο.

Ο Πακ, συνδιευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Fortress – η οποία ελέγχει, μεταξύ άλλων, τις Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs και την αλυσίδα κινηματογράφων Curzon – ετοιμαζόταν να ηγηθεί μιας μεγάλης ευρωπαϊκής επέκτασης, που εκτιμάται ότι θα διπλασίαζε την αξία της εταιρείας στα 100 δισ. δολάρια.

Η σύζυγός του κατέθεσε ότι το προηγούμενο βράδυ είχαν έναν «άγριο καβγά», ενώ, όπως είπε, «έπιναν κατά διαστήματα όλη μέρα».

«Ήμασταν μαζί από το σχολείο», ανέφερε. «Ο Τζος ήταν βαθιά θρησκευόμενος καθολικός και εργαζόταν ασταμάτητα για να στηρίξει εμένα και τα παιδιά μας, που ήταν όλη του η ζωή. Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε μακροχρόνιο γάμο, υπήρχαν και εντάσεις».

Η ίδια περιέγραψε τον σύζυγό της ως παρορμητικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν είχε πέσει «θεατρικά» από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ελβετία μέσα στο χιόνι, ύστερα από καβγά τους.

Αναφερόμενη στα γεγονότα πριν από τον θάνατό του, στις 29 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, η Ζακλίν Πακ είπε:

«Είχαμε μόλις μετακομίσει από τις ΗΠΑ στο Λονδίνο και ήμασταν και οι δύο εξαντλημένοι. Υπήρχαν προβλήματα με το σπίτι και τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Ο Τζος ήταν ενθουσιασμένος με το νέο επαγγελματικό του πρότζεκτ. Δεν ήξερα λεπτομέρειες, αλλά ήξερα πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον».

Καβγάς για τα αεροπορικά εισιτήρια

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο καβγάς ξέσπασε εξαιτίας αεροπορικών εισιτηρίων. Ο Πακ επρόκειτο να επιστρέψει στο Ντάλας την Τρίτη, αλλά αποφάσισε να αλλάξει την πτήση του για τη Δευτέρα ώστε να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του.

«Καθώς περπατούσαμε προς το σπίτι, η προσωπική βοηθός του Τζος έστειλε μήνυμα ότι υπήρχε πρόβλημα με την κράτηση. Τσακωθήκαμε έντονα», είπε.

Η ίδια περιέγραψε σκηνές μεγάλης έντασης μέσα στο σπίτι: «Πήγα στο μπάνιο για να ηρεμήσω. Όταν βγήκα, είδα τον Τζος ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Το ένα του μάτι ήταν πολύ πιο σκοτεινό από το άλλο. Δεν έμοιαζε με τον εαυτό του. Ξαναμαλώσαμε. Ουρλιάζαμε ο ένας στον άλλο. Ο Τζος πέταξε το κινητό μου στην άλλη άκρη του δωματίου και άρχισε να χτυπά τον εαυτό του με αυτό.

Στη συνέχεια πήγε στη ντουλάπα, έβγαλε ένα μαχαίρι και είπε: “Κάρφωσέ το πάνω μου”».

Όπως κατέθεσε, και οι δύο είχαν εκφράσει πάνω στον καβγά σκέψεις αυτοκτονίας, χωρίς η ίδια να πιστεύει ότι ο σύζυγός της θα έκανε πράξη μια τέτοια απειλή.

Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε σε άλλο δωμάτιο για να ηρεμήσει.

«Δεν ανησυχούσα για τον Τζος. Είχαμε ξανατσακωθεί στο παρελθόν. Του έστειλα μήνυμα, αλλά δεν απάντησε – κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο», είπε.

Το επόμενο πρωί δεν γνώριζε αν ο σύζυγός της βρισκόταν ακόμη στο σπίτι. Παρά τις κλήσεις της, εκείνος δεν απάντησε. Λίγο αργότερα, η προσωπική βοηθός του την ενημέρωσε ότι είχε γίνει check-in για την πτήση προς το Τέξας.

Ωστόσο, ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο παρέμενε κλειδωμένο από μέσα.

«Άφησα μήνυμα στην ομαδική συνομιλία με τον οδηγό, τις καθαρίστριες και το υπόλοιπο προσωπικό και τους ζήτησα να μπουν στο δωμάτιο, ακόμη κι αν χρειαζόταν να σπάσουν την πόρτα», κατέθεσε.

Ενώ βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο, δέχθηκε τηλεφώνημα από μία καθαρίστρια.

«Τη ρώτησα αν ο Τζος ήταν νεκρός και μου είπε “ναι”. Κατέρρευσα. Ο Τζος ήταν ο καλύτερός μου φίλος και δεν πιστεύω ότι ήθελε πραγματικά να βάλει τέλος στη ζωή του».

Καταθέσεις που διαβάστηκαν στο δικαστήριο ανέφεραν ότι μέλη του προσωπικού άκουγαν το ζευγάρι να καβγαδίζει «όλη νύχτα», με φωνές και ύβρεις μέχρι αργά.

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη από το κινητό του Πακ αφορούσε την ώρα αναχώρησής του για το αεροδρόμιο το επόμενο πρωί.

Όταν το προσωπικό προσπάθησε να ανοίξει το δωμάτιο, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν υπήρχε δεύτερο κλειδί. Ακόμη και ο κλειδαράς που κλήθηκε δεν κατάφερε να την ανοίξει.

Τελικά, περίπου στις 3 το μεσημέρι, μπήκαν στο δωμάτιο μέσω ενός ανοίγματος από γειτονικό μπάνιο και βρήκαν τον επιχειρηματία νεκρό.

Ο ντετέκτιβ Γκράχαμ Άλτζερ δήλωσε στην ιατροδικαστή Φιόνα Γουίλκοξ ότι η αστυνομική έρευνα δεν εντόπισε «κανένα στοιχείο εμπλοκής τρίτου προσώπου», ούτε αποδείξεις ότι ο Πακ σχεδίαζε τον θάνατό του.

Ο Τζόσουα Πακ γεννήθηκε στη Χονολουλού της Χαβάης το 1972 και ζούσε στο Τέξας. Γνώρισε τη σύζυγό του στα σχολικά τους χρόνια – εκείνος ήταν αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και εκείνη cheerleader.

Αργότερα φοίτησε στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και παρέμεινε ενεργός υποστηρικτής φιλανθρωπικών οργανώσεων για βετεράνους.

Η ιατροδικαστής Φιόνα Γουίλκοξ, στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Δυτικού Λονδίνου, κατέληξε σε πόρισμα «θανάτου από ατύχημα».

Όπως ανέφερε, ήταν πεπεισμένη ότι ο επιχειρηματίας προκάλεσε ο ίδιος τον θάνατό του, ωστόσο δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πρόθεσης ώστε η υπόθεση να χαρακτηριστεί επισήμως ως αυτοκτονία.