Φονική έκρηξη βόμβας στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες

Δεύτερη φονική επίθεση στην περιοχή μέσα σε τέσσερις ημέρες
People and police officers in plain clothes gather after a blast at a market in Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, May 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Syed Basit
Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και επτά πολίτες, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε έκρηξη βόμβας σε αγορά στο βορειοδυτικό Πακιστάν σήμερα Τρίτη (12.05.2026), δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, στη δεύτερη φονική επίθεση στην περιοχή μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Η έκρηξη της βόμβας έγινε στο παζάρι Tehsil Sarai Nawrang κοντά στην περιοχή Μπάνου στο Πακιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Και απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις εντάσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών, των οποίων τα στρατεύματα συγκρούστηκαν σφοδρά φέτος.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, δήλωσε σε ανακοίνωση η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Μπάνου, δήλωσε ο Ναουράνγκ Σαΐντ Χαν, αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής.

Ο Μοχαμάντ Ισάκ, ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο THQ, δήλωσε ότι έως τώρα 37 τραυματίες έχουν μεταφερθεί εκεί και πως η κατάσταση της υγείας κάποιων είναι κρίσιμη.

Το Σάββατο (09.05.026), 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της.

Το Πακιστάν κατηγόρησε για την επίθεση μαχητές που έχουν ως έδρα τους το Αφγανιστάν και προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Καμπούλ.

People move an injured man, who was wounded in a blast at a market in Lakki Marwat, at a hospital in Bannu, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, May 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Ehsan Khattak
Άνθρωποι μετακινούν έναν τραυματία, ο οποίος τραυματίστηκε στην έκρηξη / REUTERS/Ehsan Khattak

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δήλωσε χθες ότι δεν έχει άμεσα κάποιο σχόλιο.

Police officers in plain clothes gather after a blast at a market in Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, May 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Syed Basit
Καταστροφές μετά την έκρηξη / REUTERS/Ehsan Khattak

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι υποστηρίζει μαχητές που, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να οργανώσουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες αυτές και δηλώνουν ότι το θέμα είναι εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.

