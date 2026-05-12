Φονική έκρηξη βόμβας στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και επτά πολίτες, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε έκρηξη βόμβας σε αγορά στο βορειοδυτικό Πακιστάν σήμερα Τρίτη (12.05.2026), δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, στη δεύτερη φονική επίθεση στην περιοχή μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Η έκρηξη της βόμβας έγινε στο παζάρι Tehsil Sarai Nawrang κοντά στην περιοχή Μπάνου στο Πακιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Και απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις εντάσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών, των οποίων τα στρατεύματα συγκρούστηκαν σφοδρά φέτος.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, δήλωσε σε ανακοίνωση η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Μπάνου, δήλωσε ο Ναουράνγκ Σαΐντ Χαν, αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής.

Seven including two police officers and five civilians, were killed and dozens wounded in a blast at a market in Bannu blast



This is the 2nd deadly attack in the region in four days.



It threatens to reignite tensions between the Pakistan and Taliban pic.twitter.com/3d7a0BuZl4 — Resonant News(@Resonant_News) May 12, 2026

Ο Μοχαμάντ Ισάκ, ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο THQ, δήλωσε ότι έως τώρα 37 τραυματίες έχουν μεταφερθεί εκεί και πως η κατάσταση της υγείας κάποιων είναι κρίσιμη.

Το Σάββατο (09.05.026), 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της.

LAKKI MARWAT:Explosion rocks Sarai Naurang Bazaar,killing 9 people, including 2 police personnel,more than 20 injured.Explosive material was fitted in a rickshaw.The situation remains tense as the injured are being shifted to hospitals.#Pakistan #Terro @RSF_fr @samanthaleaning pic.twitter.com/P4wjoVvIss — Watch Dog (@Pirzada) May 12, 2026

Το Πακιστάν κατηγόρησε για την επίθεση μαχητές που έχουν ως έδρα τους το Αφγανιστάν και προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Καμπούλ.

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δήλωσε χθες ότι δεν έχει άμεσα κάποιο σχόλιο.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι υποστηρίζει μαχητές που, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να οργανώσουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες αυτές και δηλώνουν ότι το θέμα είναι εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.