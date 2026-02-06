Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά TikTok: Κατηγορεί την πλατφόρμα για εθιστικό σχεδιασμό που βλάπτει κυρίως τα παιδιά

Για εθισμό στο Tik Tok μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εκτιμά, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, ότι η εφαρμογή παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργίες όπως η άπειρη κύλιση (infinite scrolling), η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay), οι ειδοποιήσεις ώθησης (push notifications) και το ιδιαίτερα εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων ενισχύουν την καταναγκαστική χρήση της εφαρμογής, ιδίως των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα εθιστικά χαρακτηριστικά μειώνουν τον αυτοέλεγχο και ενισχύουν συμπεριφορές του λεγόμενου «αυτόματου πιλότου» (όταν ο χρήστης παραμένει στην εφαρμογή χωρίς να συνειδητοποιεί πόσος χρόνος περνά).

«Ο εθιστικός σχεδιασμός του TikTok παραβιάζει τον DSA», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για ψηφιακά θέματα, Τομάς Ρενιέ, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα αριθμεί περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι παιδιά».

πως ανέφερε, το TikTok είναι «μακράν η πιο χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα μετά τα μεσάνυχτα» από παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών, ενώ το 7% των παιδιών 12-15 ετών περνά καθημερινά τέσσερις έως πέντε ώρες στην εφαρμογή, στοιχεία που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι τα υφιστάμενα μέτρα του TikTok, όπως τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου οθόνης και οι γονικοί έλεγχοι, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, καθώς μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν και δεν επαρκούν για τον μετριασμό των κινδύνων.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το TikTok θα πρέπει να τροποποιήσει τον βασικό σχεδιασμό της υπηρεσίας του, εξετάζοντας την απενεργοποίηση εθιστικών λειτουργιών, όπως η «άπειρη κύλιση», την εφαρμογή αποτελεσματικών «διαλειμμάτων στην οθόνη» και την προσαρμογή του συστήματος συστάσεων.

Τα εν λόγω προκαταρκτικά πορίσματα δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας.

Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των πορισμάτων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.