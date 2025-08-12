Κόσμος

Ευρωπαίοι ηγέτες για την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: «Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Το κοινό κείμενο των ηγετών δεν υπέγραψε η Ουγγαρία - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ
Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Κιρ Στάρμερ / Ντόναλντ Τουσκ
(Από αριστερά) Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ / Kyodo / AP Images

Επιμένουν στην στάση τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν με Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. Αν και στα σχέδια των 2 ηγετών δεν είναι να συμμετάσχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι τονίζουν πως ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν γίνεται να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους», ανέφεραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, 3 ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ’ ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε μόνο η Ουγγαρία.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών. Κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του από την συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε μια ανησυχητική παρατήρηση για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», είπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράκ: Μπλακάουτ εν μέσω ακραίου καύσωνα
Μαζική διακοπή ρεύματος βύθισε το Ιράκ στο σκοτάδι, καθώς η χώρα βιώνει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50°C, προκαλώντας ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρικοί υποσταθμοί
Η νέα τεχνητή νοημοσύνη του Truth Social διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ – «Προτιμά» τον Μπαράκ Ομπάμα
Το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του κοινωνικού δικτύου του Ντόναλντ Τραμπ, Truth Social, αμφισβητεί επανειλημμένα τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo