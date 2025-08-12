Ευρωπαίοι ηγέτες για την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: «Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Επιμένουν στην στάση τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν με Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. Αν και στα σχέδια των 2 ηγετών δεν είναι να συμμετάσχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι τονίζουν πως ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν γίνεται να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους», ανέφεραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, 3 ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ’ ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε μόνο η Ουγγαρία.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών. Κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του από την συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε μια ανησυχητική παρατήρηση για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», είπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.