Φειδίας Παναγιώτου: Δημοσιογράφος τον «κόλλησε στον τοίχο» – «Κάνεις ρωσική προπαγάνδα, λες βλακείες»

Στο στόχαστρο βρέθηκε για άλλη φορά ο Φειδίας Παναγιώτου που είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Βρετανό δημοσιογράφο Caolan Robertson, με φόντο τις κατηγορίες ότι ο Κύπριος Ευρωβουλευτής προωθεί το φιλορωσικό αφήγημα και παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία απέναντι στις καταγγελίες για απαγωγές Ουκρανών ανηλίκων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος πίεσε πολύ τον Φειδία Παναγιώτου την ώρα που οι αντιδράσεις στα social media για την στάση του γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.

Μιλώντας για τα χιλιάδες παιδιά της Ουκρανίας που φέρεται ότι απήχθησαν από τη Ρωσία, ο Κύπριος ευρωβουλευτής είπε ότι «ίσως θέλουν να μείνουν» εκεί, ρωτώντας «Πώς ξέρεις ότι κάποια παιδιά δεν είναι ευτυχισμένα εκεί;», με τον δημοσιογράφο να απαντά έκπληκτος: «Μα έχουν απαχθεί! Πώς να είναι ευτυχισμένα; Πώς να θέλουν να μείνουν εκεί;».

«Δεν έχω ξανακούσει τέτοιες βλακείες ξανά στη ζωή μου, τι στο διάολο λες;», του είπε ο Βρετανός δημοσιογράφος συνεχίζοντας την πίεση ρωτώντας τον γιατί δεν έχει επισκεφθεί την Ουκρανία, ενώ πήγε στη Ρωσία.

«Θέλω να πάω» απάντησε ο Παναγιώτου. «Λες διαρκώς αρνητικά πράγματα για την Ουκρανία και δεν έχεις πάει» επέμεινε ο δημοσιογράφος. Τότε ο Παναγιώτου παραδέχτηκε στην συνέντευξή του ότι φοβάται να πάει στο Κίεβο.

Fidias has been amplifying insane Kremlin propaganda for months, so I confronted him.

He said abducted Ukranian children are happy in russia

He refused to answer why he is putting out lies



He got angry



This is a mask off moment pic.twitter.com/3QjERhq3Aq