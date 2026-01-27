Φεστιβάλ Sundance: Διαδηλώσεις, αντιδράσεις και γιουχαΐσματα κατά της ICE – «Love melts ICE» φώναζαν

Το φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance, που πραγματοποιείται στο Park City της Γιούτα, έγινε το επίκεντρο έντονων διαδηλώσεων μετά τους δύο θανάσιμους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη της Μινεσότα των ΗΠΑ.

Κόσμος και σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και διαδήλωσαν κατά της ICE τιμώντας τη μνήμη τόσο της Ρενέ Γκουντ όσο και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι. Και δύο έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης του Τραμπ στη Μινεάπολη.

Μόλις δύο εβδομάδες αφότου η 37χρονη Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεσότα, ένας νοσηλευτής ΜΕΘ ονόματι Άλεξ Πρέτι, επίσης 37 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα το Σάββατο (24.01.2026) από πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων). Πλάνα της τραγωδίας δείχνουν τον Πρέτι, που διαμαρτυρόταν ειρηνικά και προσπαθούσε να βοηθήσει άτομα κοντά στους πράκτορες, να ρίχνεται βίαια στο έδαφος και να πυροβολείται 10 φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι γονείς του Πρέτι εξέδωσαν ανακοίνωση, λέγοντας ότι είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ θυμωμένοι», χαρακτηρίζοντας ως «αηδιαστικά ψέματα» όσα, όπως λένε, ειπώθηκαν για τον γιο τους από την κυβέρνηση Τραμπ.

Όπως και στην περίπτωση της Γκουντ, η δολοφονία έχει δικαιολογηθεί από τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ως «αυτοάμυνα», παρά το ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο ότι ο Πρέτι τράβηξε όπλο και το βίντεο αποδεικνύει ότι ήταν ανυπεράσπιστος πριν δεχθεί επανειλημμένα πυροβολισμούς.

Στη διαμαρτυρία «Sundancers Melt Ice» το πλήθος φώναζε συνθήματα «Love Melts ICE!» και παρευρέθηκαν διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ελάιζα Γουντ.

There are people protesting ICE outside the Sundance screenings at the Megaplex in Park City pic.twitter.com/OAd4FKd77N — Suzy Exposito (@HexPositive) January 25, 2026

«Οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί παράνομα στη Μινεσότα, είναι φρικτό», δήλωσε ο Γουντ στο Deadline. «Εδώ βρισκόμαστε σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει στόχο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά· είναι για να αφηγείται ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο. Εδώ δεν είμαστε διχασμένοι. Ερχόμαστε κοντά».

Η διαμαρτυρία ήταν μία από τις πολλές στιγμές κατά τις οποίες οι διάσημοι μίλησαν ανοιχτά κατά της ICE, είτε φορώντας καρφίτσες «ICE OUT» στις πρεμιέρες είτε αναφερόμενοι ευθέως στις φονικές ενέργειες και στις επιθέσεις κατά διαδηλωτών.

Νάταλι Πόρτμαν και η Ολίβια Γουάιλντ ήταν ανάμεσα στους σταρ που φορούσαν αντι-ICE καρφίτσες, με την Πόρτμαν να δηλώνει στο Deadline: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι απολύτως τρομακτικό».

Συνέχισε: «Αυτό που κάνουν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Τραμπ, η Κρίστι Νόεμ, η ICE, είναι πραγματικά το χειρότερο των χειρότερων της ανθρωπότητας. Και μετά βλέπουμε το καλύτερο της ανθρωπότητας στον τρόπο που οι άνθρωποι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον».

Νωρίτερα στο φεστιβάλ, ένας άνδρας συνελήφθη για επίθεση στον βουλευτή της Φλόριντα Μάξουελ Φροστ σε πάρτι.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ Φροστ έγραψε στο X το Σάββατο ότι δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από έναν άνδρα που του είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να τον απελάσει.

«Ακούστηκε να ουρλιάζει ρατσιστικά σχόλια καθώς έφευγε μεθυσμένος», έγραψε ο Φροστ. «Το άτομο συνελήφθη και είμαι καλά».

Οι εκπρόσωποι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance εξέδωσαν ανακοίνωση λέγοντας ότι «καταδικάζουν απερίφραστα» το περιστατικό, σημειώνοντας ότι, παρότι συνέβη σε μη συνδεδεμένη εκδήλωση, η συμπεριφορά αυτή είναι «ενάντια στις αξίες μας για ένα φιλόξενο και εμπνευσμένο περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance – πνευματικό δημιούργημα του αείμνηστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ – είναι το τελευταίο που διεξάγεται στη μακρόχρονη έδρα του, το Παρκ Σίτι στη Γιούτα.

Θα μεταφερθεί του χρόνου στη νέα του έδρα, στο Μπόουλντερ, Κολοράντο.