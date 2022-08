Στο λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθεώρησε το «Αμπντουλχαμίντ Χαν», το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο που ετοιμάζεται να αποπλεύσει για Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, το πλοίο θα κατευθυνθεί στον κόλπο της Αλεξανδρέττας, 55 χιλιόμετρα από την ακτή του Γαζή Πασά (σ.σ. βόρεια της Κύπρου).

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση το φυσικό αέριο μετατρέπεται σε ισχυρό όπλο και πρόσθεσε: «Θα στείλουμε το Αμπτουλχαμίντ Χαν στη Γαλάζια Πατρίδα στη Μεσόγειο. Η πρώτη περιοχή που θα βρεθεί είναι στον κόλπο της Αλεξανδρέττας. Θα στείλουμε το πλοίο στο Yorukler-1, το οποίο απέχει 55 χιλιόμετρα από την ακτή του Γαζή Πασά.

Ούτε οι μαριονέτες ούτε εκείνοι που υποκινούν τις μαριονέτες μπορούν να μας εμποδίσουν για δραστηριότητες εξερεύνησης και οι γεωτρήσεις που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν γι’ αυτό», κατέληξε.

Νωρίτερα, είχε κάνει ο ίδιος μία αινιγματική ανάρτηση στο Twitter με τρεις τελίτσες…

Δείτε και απόσπασμα από τη φιέστα του Ερντογάν στη Μερσίνα:

