Χιλιάδες υποστηρικτές του Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία, στο κέντρο της Μόσχας, για τον εορτασμό της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών.

«Η νίκη θα είναι δική μας! Καλώς ορίσατε σπίτι!», είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθυνόμενος στους κατοίκους των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν, προσθέτοντας ότι «επέστρεψαν στην ιστορική τους πατρίδα».

«Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ πώς σχηματίστηκε η Σοβιετική Ένωση όταν η Ρωσία δημιούργησε τη σύγχρονη Ουκρανία. Η Ρωσία ήταν αυτή που δημιούργησε τη σύγχρονη Ουκρανία», επανέλαβε ο Ρώσος πρόεδρος και κάλεσε τους συγκεντρωμένους να στείλουν στους κατοίκους των προσαρτημένων ουκρανικών εδαφών «ένα μήνυμα της υποστήριξης, του σεβασμού και του θαυμασμού μας για τη θυσία τους».

