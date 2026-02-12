Φιλιππίνες: Food vlogger έφαγε το «καβούρι του διαβόλου», έπαθε σπασμούς και πέθανε – Έκανε βίντεο στα social media

Μία αδιανόητη τραγωδία συνέβη όταν 51χρονη food influencer από τις Φιλιππίνες έφαγε τοξικό καβούρι που την οδήγησε στον θάνατο.

Ο λόγος για την Έμμα Άμιτ από τις Φιλιππίνες, που κατανάλωσε το «καβούρι του διαβόλου», ο οποίο είχε μαγειρέψει για βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πέθανε.

H Έμμα Άμιτ δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να μαγειρεύει διάφορα θαλασσινά που είχαν ψαρέψει μαζί με φίλους της, κοντά στο σπίτι της στο Πουέρτο Πρινσέσα, στις 4 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό φαίνεται να δοκιμάζει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ σε μια μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας βράζουν τα οστρακοειδή που είχαν μαζέψει.

Την επόμενη ημέρα ωστόσο, η Έμμα, η οποία ήταν έμπειρη ψαράς, ένιωσε αδιαθεσία, καθώς οι τοξίνες πέρασαν στην κυκλοφορία του αίματός της, προκαλώντας σοβαρή δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση του καβουριού.

«Είχε σπασμούς»

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε σπασμούς ενώ τη μετέφεραν σε κέντρο υγείας της περιοχής. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, ενώ τα χείλη της έγιναν μπλε πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Ο τοπικός αξιωματούχος του χωριού Luzviminda, Λάντι Τζεμάνγκ, επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν τα αποκαλούμενα «καβούρια του διαβόλου», αποκαλύπτοντας ότι στο σπίτι της βρέθηκαν έντονα χρωματισμένα κελύφη από το συγκεκριμένο τοξικό θαλάσσιο είδος.

«Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν ήταν όλα “καβούρια του διαβόλου”, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, δεδομένης της εμπειρίας της στο ψάρεμα, θα έπρεπε να τα αναγνωρίσει.

«Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Εκείνη και ο σύζυγός της είναι και οι δύο ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, άρα ξέρω ότι γνωρίζουν πως το εν λόγω καβούρι είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Γιατί το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τον θάνατό της, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν.

«Προς τους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα, σας καλώ να είστε διπλά προσεκτικοί», δήλωσε ο Τζεμάνγκ. «Μην καταναλώνετε αυτά τα επικίνδυνα devil crabs, γιατί έχουν ήδη κοστίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας».

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των φίλων της Έμμας, ώστε να διαπιστωθεί αν εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα.