Μεγαλώνει η αγωνία στις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα στην Μανίλα όπου ένοπλος εδώ και ώρες κρατά ομήρους μέσα σε εμπορικό κέντρο.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από σφαίρα και άλλοι περίπου 30 κρατούνται όμηροι από ένοπλο σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, όπου έχουν αναπτυχθεί βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, ενώ διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούν να τερματίσουν την κρίση χωρίς περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο ένοπλος, πρώην φύλακας στο εμπορικό κέντρο V-Mall στη συνοικία Σαν Χουάν Σίτι, πυροβόλησε έναν άνθρωπο καθώς έμπαινε σε γραφείο των διοικητικών υπηρεσιών κι έχει πάρει περίπου τριάντα ανθρώπους ομήρους, δήλωσε ο δήμαρχος Φράνσις Σαμόρα.

«Έχει πιστόλι. Φώναζε ότι έχει επίσης χειροβομβίδα, αλλά δεν έχουμε τρόπο να το επιβεβαιώσουμε αυτό», είπε ο Σαμόρα στους δημοσιογράφους. Ο τραυματίας έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε ο δήμαρχος της συνοικίας.

Μια ομάδα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας (Special Weapons and Tactics, SWAT) θεάθηκε να μπαίνει στον χώρο του κέντρου, όπου λειτουργούν πάνω από 100 καταστήματα. Νωρίτερα, οι εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στο κατάμεστο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκαν και στήθηκε περίμετρος ασφαλείας.

