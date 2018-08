Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σήμερα στην Ουάσινγκτον, τιμώντας τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Μακέιν από την Αριζόνα ο οποίος έχασε το Σάββατο τη μάχη που έδινε επί 13 μήνες με τον καρκίνο.

Ο Μακέιν, πρώην πιλότος μαχητικού κατά τον Πόλεμο του Βιετνάμ και υποψήφιος, το 2008, για την προεδρία των ΗΠΑ, ήταν 81 ετών και είχε αποκτήσει επτά παιδιά – τα τρία από αυτά από τον πρώτο γάμο του.

Ομπάμα και Μπους τους επικήδειους – Σε προσκύνημα η σορός του Μακέιν

Όπως έγινε με τον Τζον Φ. Κένεντι, τον Ρόναλντ Ρίγκαν ή τη Ρόζα Σπαρκς, το φέρετρό του θα εκτεθεί για προσκύνημα στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον – είναι μια τιμή που αποδίδεται σε ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, την ίδια τιμή θα του επιφυλάξει και το Καπιτώλιο της Αριζόνας, της Πολιτείας που εκπροσώπησε στο Κογκρέσο επί 35 χρόνια.

Η κηδεία του Μακέιν θα τελεστεί στον Καθεδρικό της Ουάσινγκτον και, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, θα εκφωνήσουν επικήδειους οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Τζορτζ Ου. Μπους, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος. Πολλά ΜΜΕ είχαν γράψει πριν από αρκετούς μήνες ότι ο Μακέιν είχε επίσης απαιτήσει κατηγορηματικά να μην παραστεί στην κηδεία του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς.

Ο Μακέιν θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο της Ναυτικής Ακαδημίας της Ανάπολης, όπου είχε φοιτήσει.

Το πρόγραμμα αυτό και οι λεπτομέρειές του δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από το γραφείο του.

Το 2015 ο Μακέιν είχε αποκαλύψει ο ίδιος ότι στην ταφόπλακά του θα ήθελε να γραφτεί μόνο η φράση «Υπηρέτησε τη χώρα του».

Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Μακέιν συνεχίζουν να καταφθάνουν, όχι μόνο από τον πολιτικό κόσμο στις ΗΠΑ αλλά και από πολλούς ξένους ηγέτες τους οποίους γνώρισε προσωπικά στα ταξίδια του στο εξωτερικό, ως μέλος αντιπροσωπειών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Είναι ένας πατριώτης. Όποιο κι αν είναι το κόμμα, είναι ένας πατριώτης» είπε φανερά συγκινημένη η Χίλαρι Κλίντον, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Συλλυπητήρια από την οικογένεια Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ, με ένα σύντομο μήνυμά του στο Twitter, έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μακέιν, χωρίς πάντως να αναφερθεί καθόλου στην πολιτική και προσωπική διαδρομή του.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Αντιθέτως, η σύζυγός του Μελάνια, η κόρη του Ιβάνκα και ο αντιπρόεδρος Πενς χαιρέτισαν τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο γερουσιαστής στη χώρα.

Our thoughts, prayers and deepest sympathy to the McCain Family. Thank you Senator McCain for your service to the nation. — Melania Trump (@FLOTUS) August 26, 2018

Honoring the memory and legacy of Senator John McCain, an American patriot, who served our great nation with distinction.

My prayers are with Senator McCain’s family and loved ones as our nation mourns his passing. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 26, 2018

Το «αντίο» των ξένων ηγετών

Οι πρωθυπουργοί του Καναδά Τζάστιν Τριντό, του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, της Βρετανίας Τερέζα Μέι, της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και άλλοι ξένοι ηγέτες εξήραν τον Μακέιν, ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ μίλησε για «έναν ακούραστο προασπιστή μιας ισχυρής διατλαντικής συμμαχίας».

Senator John McCain was an American patriot and hero whose sacrifices for his country, and lifetime of public service, were an inspiration to millions. Canadians join Americans tonight in celebrating his life and mourning his passing. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 26, 2018

John McCain was a true American hero. He devoted his entire life to his country. His voice will be missed. Our respectful thoughts go to his beloved ones. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2018

John McCain was a great statesman, who embodied the idea of service over self. It was an honour to call him a friend of the UK. My deepest sympathies go to his family, and the American people. — Theresa May (@theresa_may) August 26, 2018

John McCain – soldier and senator, American and Atlanticist. He will be remembered both in Europe and North America for his courage and character, and as a strong supporter of NATO. My thoughts are with his family and loved ones. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2018

His support for Israel never waivered. It sprang from his belief in democracy and freedom. The State of Israel salutes John McCain. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 26, 2018

«Τιτάνας της αμερικανικής πολιτικής»

«Υπήρξε ανέκαθεν άριστος συνομιλητής για τη Γαλλία», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, θυμίζοντας ότι ο Μακέιν είχε πάει στο Μαλί το 2013 και συναντήθηκε με τους Γάλλους στρατιώτες που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση Serval στη χώρα αυτή.

Από την απέναντι πλευρά του Ειρηνικού, η κινεζική εφημερίδα China Daily τον χαρακτήρισε «τιτάνα της αμερικανικής πολιτικής» και «συνείδηση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος».

«Σε μια εποχή γεμάτη με κυνισμό για την εθνική ενότητα και τη δημόσια υπηρεσία, η ζωή του Τζον Μακέιν έλαμψε σαν φωτεινό παράδειγμα. Μας έδειξε ότι ο απεριόριστος πατριωτισμός και η αυτοθυσία δεν είναι ξεπερασμένες αντιλήψεις ή κλισέ, αλλά οι δομικοί λίθοι μιας υπέροχης ζωής», σχολίασε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ