Κόσμος

Φήμες για δηλητηρίαση του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Ρωσία

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πληροφορίες ότι ο εξόριστος στη Ρωσία δικτάτορας έχει δηλητηριαστεί
Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ
Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ / Φωτογραφία αρχείου / SANA / Handout via REUTERS

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο εξόριστος στη Ρωσία, Μπασάρ Αλ Άσαντ, πρώην δικτάτορας της Συρίας, δηλητηριάστηκε στη Μόσχα.

Η φήμη ξεκίνησε να διαδίδεται όταν το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε ανάρτηση στο X στις 20 Σεπτεμβρίου, καλώντας τη Ρωσία να ξεκαθαρίσει εάν ο πρώην ηγέτης της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση λόγω δηλητηρίασης.

«Οι ρωσικές αρχές πρέπει να διευκρινίσουν εάν ο φυγάς ηγέτης του συριακού καθεστώτος Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας δηλητηρίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά το Παρατηρητήριο στη σχετική ανάρτηση στα αραβικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν τέτοιες φήμες: τον Ιανουάριο του 2025 είχε διαδοθεί αντίστοιχη πληροφορία ότι ο Αλ Άσαντ είχε δηλητηριαστεί στη Μόσχα.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
