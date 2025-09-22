Φήμες για δηλητηρίαση του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Ρωσία

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο εξόριστος στη Ρωσία, Μπασάρ Αλ Άσαντ, πρώην δικτάτορας της Συρίας, δηλητηριάστηκε στη Μόσχα.

Η φήμη ξεκίνησε να διαδίδεται όταν το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε ανάρτηση στο X στις 20 Σεπτεμβρίου, καλώντας τη Ρωσία να ξεκαθαρίσει εάν ο πρώην ηγέτης της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση λόγω δηλητηρίασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ρωσικές αρχές πρέπει να διευκρινίσουν εάν ο φυγάς ηγέτης του συριακού καθεστώτος Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας δηλητηρίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά το Παρατηρητήριο στη σχετική ανάρτηση στα αραβικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Unconfirmed Reports Claim Exiled Syrian President Assad Poisoned in Moscow



Unverified reports have circulated alleging that ousted Syrian president Bashar al-Assad, living in exile in Moscow, was poisoned. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights said Assad was… pic.twitter.com/OsywBUpaOU — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 21, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν τέτοιες φήμες: τον Ιανουάριο του 2025 είχε διαδοθεί αντίστοιχη πληροφορία ότι ο Αλ Άσαντ είχε δηλητηριαστεί στη Μόσχα.