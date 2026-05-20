Μαλδίβες: Το επικίνδυνο φαινόμενο «Venturi» που μπορεί να είναι υπεύθυνο για τον θάνατο των Ιταλών δυτών

Νέα στοιχεία για την τραγωδία με τον θάνατο των Ιταλών δυτών, οι οποίοι παγιδεύτηκαν στη «σπηλιά των καρχαριών» στις Μαλδίβες, έρχονται στο φως με τους ειδικούς ερευνητές να προσπαθούν να ανακαλύψουν πώς γίνεται να εγκλωβίστηκαν στο βυθό και οι πέντε, ακόμα και οι πιο έμπειροι.

Στο προσκήνιο έρχεται το φαινόμενο «Venturi» το οποίο σύμφωνα με τον Αλφόνσο Μπολογκνίνι, πρόεδρο της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, μπορεί να είναι αυτό που παρέσυρε τους 5 δύτες και τους παγίδευσε μέσα στη σπηλιά στις Μαλδίβες, όπως δήλωσε στο ιταλικό μέσο Adnkronos.

Το φαινόμενο «Venturi» με τα ισχυρά ρεύματα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το φαινόμενο είναι ένα πολύ ισχυρό ρεύμα που μπορεί να προκλήθηκε από τη μοναδική διαμόρφωση του υποβρύχιου χώρου, λόγω της μοναδικής εισόδου του σημείου και του στενού περάσματος που το χαρακτηρίζει.

Γενικότερα φαινόμενο Venturi είναι το φυσικό φαινόμενο της μείωσης της πίεσης ενός ρευστού η οποία προκαλείται από την διέλευση του ρευστού μέσω ενός περιορισμένου τμήματος ενός σωλήνα.

Ο Μπολογκνίνι ανέφερε ότι κατέληξε σε αυτή την υπόθεση αφού ενημερώθηκε για τις συνθήκες κάτω από το νερό από έμπειρους δύτες της DAN Europe. «Αρχικά έστειλαν ένα ROV (τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα) στην είσοδο της σπηλιάς. Δεν κατάφεραν να το βάλουν μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων, οπότε αναγκάστηκαν να πάνε οι ίδιοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με βάση διάγραμμα της σπηλιάς που του απέστειλαν οι δύτες, ο ίδιος εκτιμά ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «τρομακτικά ισχυρό» φαινόμενο Venturi. «Δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν μετά την αναρρόφηση», εξήγησε ο Μπολογκνίνι. «Είτε παρασύρθηκαν όλοι μέσα είτε παρασύρθηκε ένας και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον σώσουν».

Η θεωρία αυτή ενδέχεται να εξηγεί γιατί μία τόσο έμπειρη ομάδα δυτών εξαφανίστηκε χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά. Η μία από τους δύτες, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.000 καταδύσεις, ενώ ο σύζυγός της απέρριψε κατηγορηματικά κάθε υπόνοια ότι θα έθετε εν γνώσει της την κόρη τους σε κίνδυνο.

Ο Μπολογκνίνι εκτίμησε επίσης ότι η ομάδα εξερευνούσε έναν ύφαλο και αποφάσισε να επισκεφθεί τη σπηλιά στο τέλος της αποστολής. «Αποφάσισαν να κάνουν αυτή την κατάδυση λίγο βαθύτερα για να δουν την είσοδο, παρασύρθηκαν σε ένα πιθανότατα σκοτεινό περιβάλλον, με μηδενική ορατότητα ακόμη και λόγω της κίνησης των πτερυγίων, σε κατάσταση έντονου αποπροσανατολισμού, πιθανότατα εξαιτίας πανικού», υποστήριξε.

«Στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να βρουν έξοδο, πιθανότατα τους τελείωσε και ο αέρας. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μία αρκετά αξιόπιστη αναπαράσταση όσων συνέβησαν», πρόσθεσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι 5 Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους μετά την εξερεύνηση της ατόλης Βάαβου την Πέμπτη (14/5/2026), γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της πολυεθνικής αποστολής διάσωσης. Επέβαιναν σε μια αποστολή καταδύσεων με άλλους 20 Ιταλούς υπηκόους, στο πλοίο Duke of York, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες είναι οι Ιταλοί δύτες Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Μία κοπέλα γλίτωσε καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην βουτήξει στο νερό μαζί με την παρέα της.

Κατά την επιχείρηση διάσωσής τους έχασε επίσης τη ζωή του ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων το Σάββατο (16/5/2026), από τη νόσο αποσυμπίεσης.

Τα σενάρια για τον θάνατο τους πληθαίνουν και οι έρευνες συνεχίζονται. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερα σενάρια για την τραγωδία: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο πιθανός αποπροσανατολισμός ή παγίδευση μέσα στο σπήλαιο, η πιθανή επίδραση αζώτου ή τοξικότητας οξυγόνου, καθώς και η πιθανότητα έντονων ρευμάτων που θα μπορούσαν να έχουν παρασύρει τα θύματα σε βαθύτερα υποθαλάσσια τμήματα του σπηλαίου. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν δίνει πλήρη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από την εισαγγελία της Ρώμης

Η εισαγγελία της Ρώμης διερευνά παράλληλα τους θανάτους των 5 Ιταλών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφού επιστραφούν στην Ιταλία οι σοροί που ανασύρθηκαν, οι εισαγγελείς της Ρώμης θα αναθέσουν νεκροψίες και θα ορίσουν έναν εκπρόσωπο για να διεξάγει όλες τις απαραίτητες έρευνες για να προσδιορίσει την αιτία των θανάτων, οι οποίοι σημειώθηκαν κατά την εξερεύνηση αρκετών σπηλαίων 60 μέτρων κάτω από τη γη.

Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τους Ιταλούς υπηκόους που επέβαιναν στο σκάφος σαφάρι «Duke of York».