Ο Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας αλ Σάραα δύο μπουκάλια από την κολόνια του: «Σε περίπτωση που σου τελείωσε»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα όχι ένα, αλλά δύο μπουκάλια από την κολόνια του «Victory» για να μην… ξεμείνει. Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Συρίας με φωτογραφία που ανέβασε στα social media.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε ο πρόεδρος της Συρίας εμφανίζεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αναγράφεται: «Άχμεντ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολόνια – σε περίπτωση που σου τελείωσε!».

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Ο αλ-Σαράα συνόδευσε την ανάρτησή του με μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας, όπως φαίνεται, άφησε άρωμα. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για τη γενναιοδωρία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Μακάρι το πνεύμα εκείνης της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο ένα βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ είχε εμφανιστεί να ψεκάζει τον αλ-Σαράα με την επώνυμη κολόνια του πριν του την παραδώσει προσωπικά, ενώ του χάρισε και τη γυναικεία έκδοση για τη σύζυγο του προέδρου της Συρίας.

WATCH: Scenes from Trump’s meeting with Ahmed al-Sharaa at the White House.



Trump gifts a perfume to al-Sharaa. pic.twitter.com/PXOmqyntMG — Clash Report (@clashreport) November 12, 2025

«Είναι το καλύτερο άρωμα», είχε πει τότε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θα υπήρχε ακόμη ένα μπουκάλι για τη σύζυγο του Σύρου προέδρου.