Κόσμος

Ο Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας αλ Σάραα δύο μπουκάλια από την κολόνια του: «Σε περίπτωση που σου τελείωσε»

Τον περασμένο Νοέμβριο ο Τραμπ ψέκασε τον Αλ Σάρα και υπουργούς του με το άρωμα «Victory 45-47» που φέρει την υπογραφή του και στη συνέχεια του το χάρισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ REUTERS/Evelyn Hockstein
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα όχι ένα, αλλά δύο μπουκάλια από την κολόνια του «Victory» για να μην… ξεμείνει. Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Συρίας με φωτογραφία που ανέβασε στα social media.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε ο πρόεδρος της Συρίας εμφανίζεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αναγράφεται: «Άχμεντ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολόνια – σε περίπτωση που σου τελείωσε!».

Ο αλ-Σαράα συνόδευσε την ανάρτησή του με μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας, όπως φαίνεται, άφησε άρωμα. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για τη γενναιοδωρία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Μακάρι το πνεύμα εκείνης της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο ένα βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ είχε εμφανιστεί να ψεκάζει τον αλ-Σαράα με την επώνυμη κολόνια του πριν του την παραδώσει προσωπικά, ενώ του χάρισε και τη γυναικεία έκδοση για τη σύζυγο του προέδρου της Συρίας.

«Είναι το καλύτερο άρωμα», είχε πει τότε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θα υπήρχε ακόμη ένα μπουκάλι για τη σύζυγο του Σύρου προέδρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
133
131
113
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε στο λαό της Κούβας μια νέα σχέση – «Η κυβέρνηση φταίει για τα αφάνταστα δεινά σας»
«Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι εξαιτίας αυτών που ελέγχουν τη χώρα σας, που έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του
Ο Μάρκο Ρούμπιο
Newsit logo
Newsit logo