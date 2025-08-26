Φινλανδία: «Ελπίζουμε να εξαντληθεί η υπομονή του Τραμπ με την στάση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του, μίλησε σήμερα (26.08.2025) ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ειδικότερα, ο ηγέτης της Φινλανδίας κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα αναγκάσουν την Ρωσία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ο Στουμπ, ο οποίος συνδέεται με δεσμούς φιλίας με τον Τραμπ παίζοντας γκολφ, και ο οποίος ηγείται μιας χώρας που μοιράζεται εκτενή σύνορα με τη Ρωσία μετέβη πρόσφατα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, στην Ουάσινγκτον στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης.

«Ελπίζω πως η υπομονή των δυτικών χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εξαντληθεί. Γιατί όποτε εξαντλήθηκε η υπομονή του προέδρου Τραμπ, έλαβε μέτρα που επέτρεψαν να εξευρεθεί λύση», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε στην συνέχεια ως παράδειγμα τους τελωνειακούς δασμούς που οι ΗΠΑ είπαν ότι θέλουν να επιβάλουν στην Ινδία αυτή την εβδομάδα.

«Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Ινδία επειδή η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και όπλα. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε το ίδιο στις χώρες Α, Β και Γ, μπορεί να βλέπαμε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Στουμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά τα θέματα του πολέμου και τις ειρήνης με το εμπόριο, απειλώντας να επιβάλει δασμούς 50% στο Νέο Δελχί, σε αντίποινα για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.