Ανυποχώρητο το Ιράν: «Καμιά συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις» – Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Αντιδρά το Ιράν στους σκληρότερους όρους των ΗΠΑ για εκεχειρία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στέλνει το δικό του μήνυμα στην Ουάσιγκτον με την κατάσταση στην περιοχή να είναι έτοιμη για ανάφλεξη

Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης απαντώντας στους αυστηρότερους όρους του Τραμπ.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις », εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

Σαφείς οι «κόκκινες γραμμές» μας

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ που αφορά το Ιράν θα αρθεί είτε μέσα από διαπραγματεύσεις είτε με στρατιωτική επέμβαση.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Ουάσιγκτον οφείλει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Ο Ρεζαΐ τόνισε επίσης ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική οδό, ωστόσο έχει σαφείς «κόκκινες γραμμές» από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Επανέλαβε, τέλος, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά της χώρας του θα τερματιστεί είτε μέσω συνομιλιών είτε μέσω στρατιωτικής δράσης.

Αυστηρότεροι όροι από Τραμπ

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίζουν μία συμφωνία, οι New York Times έγραψαν χθες (30.05.2026) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού καυσίμου της Τεράνης.

Το Ιράν θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν, από την έναρξη του πολέμου, έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο επί των Στενών του Ορμούζ. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει από τις 13 Απριλίου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ακτών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Τραμπ δεν πήρε μια απόφαση για να υπογράψει μια πρόταση που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου).

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.