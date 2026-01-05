Κόσμος

Φινλανδία: Ρεσάλτο ειδικών δυνάμεων σε πλοίο που κατηγορείται για σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια

Το Fitburg φαίνεται πως ανήκει στον ρωσικό στόλο «φάντασμα» και κατηγορείται για δολιοφθορά σε καλώδια που συνδέουν τη Φινλανδία και την Εσθονία
Η στιγμή που οι φινλανδικές δυνάμεις κάνουν ρεσάλτο στο φορτηγό πλοίο Fitburg
Η στιγμή που οι φινλανδικές δυνάμεις κάνουν ρεσάλτο στο φορτηγό πλοίο Fitburg / Φωτογραφία από Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας

Η Φινλανδία δείχνει ότι σκληραίνει σημαντικά την στάση της απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις αφού πριν από μια εβδομάδα περίπου, ειδικές δυνάμεις της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής κατέσχεσαν το πλοίο Fitburg, δημοσιεύοντας σχετικά πλάνα από την επιχείρηση.

Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της, το συγκεκριμένο πλοίο κατηγορείται για σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον Κόλπο της Φινλανδίας και γι’αυτό δόθηκε εντολή για να πραγματοποιηθεί νηοψία από ειδικές δυνάμεις του λιμενικού.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν φαίνονται οι φινλανδικές ειδικές δυνάμεις την στιγμή της νηοψίας.

Στις εικόνες φαίνεται ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το πλοίο και ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σκοινί.

Αυτό το πλοίο ευθύνεται για τη ζημιά σε υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τη Φινλανδία και την Εσθονία, σύροντας την άγκυρά του για δεκάδες χιλιόμετρα, υποστηρίζει το Ελσίνκι.

Μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί και μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς θεωρούν οι αρχές ότι πρόκειται για πλοίο που ανήκει στον ρωσικό στόλο «φάντασμα».

Κόσμος
