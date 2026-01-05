Φινλανδία: Ρεσάλτο ειδικών δυνάμεων σε πλοίο που κατηγορείται για σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια

Η Φινλανδία δείχνει ότι σκληραίνει σημαντικά την στάση της απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις αφού πριν από μια εβδομάδα περίπου, ειδικές δυνάμεις της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής κατέσχεσαν το πλοίο Fitburg, δημοσιεύοντας σχετικά πλάνα από την επιχείρηση.

Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της, το συγκεκριμένο πλοίο κατηγορείται για σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον Κόλπο της Φινλανδίας και γι’αυτό δόθηκε εντολή για να πραγματοποιηθεί νηοψία από ειδικές δυνάμεις του λιμενικού.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν φαίνονται οι φινλανδικές ειδικές δυνάμεις την στιγμή της νηοψίας.

Maailman paras viranomaisyhteistyö toimii saumatta kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa.



Rajavartiolaitos käynnisti toimet Fitburg-aluksen pysäyttämiseksi. Raja jatkaa poliisin vedenalaisen tutkinnan tukemista erityisosaamisella ja -kalustolla.



Video: Poliisi ja RVL pic.twitter.com/caFbNsVsvd — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) January 3, 2026

Στις εικόνες φαίνεται ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το πλοίο και ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σκοινί.

Αυτό το πλοίο ευθύνεται για τη ζημιά σε υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τη Φινλανδία και την Εσθονία, σύροντας την άγκυρά του για δεκάδες χιλιόμετρα, υποστηρίζει το Ελσίνκι.

Μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί και μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς θεωρούν οι αρχές ότι πρόκειται για πλοίο που ανήκει στον ρωσικό στόλο «φάντασμα».