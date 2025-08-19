Φινλανδία: Βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Φινλανδία η είδηση ότι ο βουλευτής Eemeli Peltonen, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), έδωσε τέλος στη ζωή του σήμερα, Τρίτη (19/8/2025), μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο βουλευτής από την Φινλανδία, Emeli Peltonen, ήταν μόλις 30 ετών και ήταν η πρώτη του θητεία στο φινλανδικό κοινοβούλιο. H σορός βρέθηκε περίπου στις 11 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, ο Peltonen είχε αναφερθεί στη θεραπεία που λάμβανε για νεφρική νόσο, καθώς και σε μια δευτερογενή λοίμωξη που τον είχε οδηγήσει σε αναρρωτική άδεια από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

«Ο θάνατος του Eemeli Peltonen μας συγκλονίζει βαθιά όλους», ανέφερε σε δήλωσή της η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SDP, Tytti Tuppurainen. «Ήταν ένα πολύ αγαπητό μέλος της κοινότητάς μας και θα μας λείψει πολύ. Μια νέα ζωή έσβησε πολύ νωρίς. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των αγαπημένων του και τους ευχόμαστε δύναμη μέσα στον πόνο τους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eemeli Peltonen (@eemeli_peltonen)

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πετέρι Όρπο, επιβεβαίωσε τον θάνατο του βουλευτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ανατολική πόλη Καϊάνι, όπου η κοινοβουλευτική ομάδα του Εθνικού Συνασπισμού πραγματοποιεί την ετήσια καλοκαιρινή της συνάντηση.

«Πριν από λίγο, λάβαμε μια πραγματικά συγκλονιστική είδηση από το κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας. Ένας από τους συναδέλφους μας πέθανε στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου. Είναι μια πολύ θλιβερή είδηση», ανέφερε ο Όρπο, σύμφωνα με το Yle.

Η εφημερίδα Iltalehti ήταν η πρώτη που μετέδωσε την πληροφορία για τον θάνατο, ενώ ο Aaro Toivonen, διευθυντής ασφαλείας του κοινοβουλίου, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε θάνατος στο κτίριο χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.