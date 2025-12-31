Κόσμος

Φινλανδικό «σάλτο» σε πλοίο ύποπτο για σαμποτάζ σε καλώδια στη Βαλτική, είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση
Συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό στη Φινλανδία
Συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό στη Φινλανδία / Kimmo Penttinen / Lehtikuva via REUTERS

Οι αρχές της Φινλανδίας επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση στη Φινλανδία. 

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.

