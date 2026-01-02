Flashover: Το φαινόμενο πίσω από την τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας

Η τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 119 έχουν τραυματιστεί, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά, έχει προκαλέσει σοκ και προβληματισμό για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την τραγωδία στο μπαρ του χιονοδρομικού τουριστικού θέρετρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, είναι το φαινόμενο του flashover, το οποίο αναφέρεται σε μια ταχεία και εκρηκτική εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Τι ακριβώς όμως είναι το flashover και πώς σχετίζεται με την τραγωδία;

Το flashover συμβαίνει όταν τα εύφλεκτα υλικά σε έναν κλειστό χώρο φτάσουν σε θερμοκρασία ανάφλεξης σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική και καταστροφική εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία καταλαμβάνει γρήγορα τον διαθέσιμο χώρο.

Οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν από 600 έως 1000 βαθμούς Κελσίου, ενώ η φωτιά επεκτείνεται προς τα πάνω, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο «θόλο» φωτιάς. Καθώς οι φλόγες καλύπτουν την οροφή, η κατάσταση γίνεται δραματικά πιο επικίνδυνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κτίριο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο μπαρ Le Constellation στην Ελβετία, οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι πολλοί παράγοντες συνέβαλλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για το flashover.

Ο κακός αερισμός του χώρου, η παρουσία εύφλεκτων υλικών και πιθανές πηγές ανάφλεξης, όπως πυροτεχνήματα, δημιούργησαν τις συνθήκες για μια ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε το φαινόμενο περιόρισε δραματικά τις δυνατότητες εκκένωσης του χώρου, οδηγώντας σε απώλειες ζωών.

Σύμφωνα με ειδικό της πυροσβεστικής «η τραγωδία αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στην συγκεκριμένη εγκατάσταση. Γενικότερα οι αρχές και οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό των κτιρίων θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τους κανονισμούς που διέπουν την κατασκευή και την ασφάλεια αυτών των χώρων. Οι μηχανισμοί πυρόσβεσης και τα συστήματα εκκένωσης θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικοί και επαρκείς για να διασφαλίζουν την προστασία των πολιτών. Στο συγκεκριμένο μπαρ, προφανώς δεν είχαν εγκατασταθεί ούτε αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, ούτε ανιχνευτές καπνού και sprinklers, με γνωστά μοιραία επακόλουθα».