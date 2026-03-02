«Φλέγεται» το πετρέλαιο, εκτοξεύθηκε στα 82 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο «πήρε φωτιά»! Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξήθηκαν αλματωδώς τη Δευτέρα (02.03.2026), ως και κατά 13% στα 82 δολάρια το βαρέλι, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κι οι επιπτώσεις της στη Μέση Ανατολή, εγείρουν έντονες ανησυχίες για τον διεθνή εφοδιασμό με αργό.

Περίπου στη 1:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε στις ασιατικές αγορές άνοδο 9,90%, υποχωρώντας ελαφρώς στα 80,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την έναρξη των συναλλαγών σημείωνε άνοδο ως και κατά 13%. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε παράλληλα άνοδο 8,25%, στα 72,55 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου: ήδη δεν χωράει σύγκριση με τα 61 δολάρια όπου βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς.

Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως – πλέον απειλούνται.