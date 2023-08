Ο σερίφης του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δράστη που σκότωσε 3 ανθρώπους για το χρώμα του δέρματός τους! Πρόκειται για τον λευκό ρατσιστή, Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ, 21 ετών.

Ο 21χρονος δράστης, Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ πυροβόλησε και σκότωσε τρεις Αφροαμερικανούς σε ένα κατάστημα Dollar General στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, το Σάββατο (26.08.2023). Την Κυριακή, 27 Αυγούστου οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ανακοίνωσαν το όνομα του λευκού ένοπλου δολοφόνου.

Οι αρχές του Τζάκσονβιλ δήλωσαν ότι ο δράστης είχε ρατσιστικό κίνητρο, λέγοντας ότι είχε συντάξει «πολλά μανιφέστα» για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και τις αρχές επιβολής του νόμου, όπου περιέγραφε αναλυτικά το μίσος του για τους μαύρους.

Ο Πάλμετερ δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποίησε για τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο σερίφης του Τζάκσονβιλ Τ.Κ. Γουότερς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή (27.08.2023).

Φωτογραφίες του Reuters:

«Δεν υπήρχε ποινικό μητρώο. Τίποτα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το μόνο που υπήρχε στο αρχείο ήταν μία κλήση για ενδοοικογενειακή βία με τον αδελφό του. «Δεν υπήρχε καμιά προειδοποιητική ένδειξη», τόνισε.

