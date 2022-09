Ο τυφώνας Ίαν πλησιάζει τις δυτικές ακτές της Φλόριντα και έχει σημάνει συναγερμός. Πάνω από 2.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μόνο σήμερα ενώ το σύνολο των πτήσεων που δεν έχουν γίνει από τα αεροδρόμια του Ορλάντο, του μαϊάμι και της Τάμπα πλησιάζουν τις 4.000.

Η Amazon έκλεισε όλες τις εγκαταστάσεις της και τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές θα είναι κλειστά έως την Παρασκευή. Τα ράφια σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει.

Αν ο τυφώνας Ίαν χτυπήσει με τη ένταση που έχει αυτή την ώρα (κατηγορία 5) θα είναι ο πιο ισχυρός που έχει χτυπήσει ποτέ την περιοχή.

Οι άνεμοι αυτή την ώρα φτάνουν τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ήδη 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

11 AM EDT 9/28 Key Messages for Hurricane #Ian.



Catastrophic storm surge inundation of 12-18 ft above ground level expected somewhere between Englewood to Bonita Beach, including Charlotte Harbor. Catastrophic wind damage is also beginning.



