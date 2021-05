Συναγερμός έχει σημάνει στο Miami-Dade County στην Hialeah της Φλόριντα, μετά απο πυροβολισμούς έξω από κλαμπ που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται μέχρι στιγμής, περίπου άλλοι 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα άσπρο αυτοκίνητο που σταμάτησε μέσα από το κλαμπ, και απο μέσα βγήκαν τρία άτομα που άρχισαν να πυροβολούν.

Οι αρχές πιστεύουν πως η επίθεση ήταν στοχευμένη.

