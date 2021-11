Φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στην Βρετανία βγήκαν – κυριολεκτικά – από τα ρούχα τους για το νέο ημερολόγιό τους. Στο project συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα οκτώ αθλητές και αθλήτριες και φωτογραφήθηκαν από τον Andrew Wilkinson.

Η φωτογράφιση φοιτητών για το ημερολόγιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πρόκειται για μια ετήσια παράδοση στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Φέτος το concept ήταν αθλητές και αθλήτριες να ποζάρουν ολόγυμνοι σε διάφορες τοποθεσίες του Κέιμπριτζ.

Ο Andrew Wilkinson φωτογράφισε συνολικά 78 νέους και νέες από αθλητικές ομάδες. Πρόκειται για αθλητές και αθλήτριες του βόλεϊ, της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, του αμερικανικού ποδοσφαίρου και άλλους.

Στην φωτογράφιση χρησιμοποιήθηκε και ο εξοπλισμός από τα αθλήματά τους προκειμένου να καλύψουν τη γύμνια τους, αφήνοντας πάντως ελάχιστα να συμπληρώσει η φαντασία. Μια φωτογραφία δείχνει έναν τενίστα να καλύπτεται με μπάλες του τένις, ενώ σε μια άλλη πέντε ευέλικτοι αθλητές κάνουν σπαγκάτο, ή στέκονται ανάποδα μια μια μαργαρίτα να καλύπτει το στήθος μιας φοιτήτριας.

Ο φωτογράφος Andrew Wilkinson είπε ότι χρειάστηκε πολλή φροντίδα για να στηθεί σωστά κάθε φωτογραφία. «Υπήρξε πολλή λεπτομέρεια στις πόζες με ακρίβεια εκατοστού. Χρησιμοποιήσαμε τον αθλητικό εξοπλισμό τους για να διατηρήσουμε κάποιο είδος σεμνότητας», ανέφερε στην Daily Mail.

Το ημερολόγιο των φοιτητών του Κέιμπριτζ θα κυκλοφορήσει εντός του μήνα και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν φέτος σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα: Jimmy’s Cambridge, Teenage Cancer Trust, Student Minds και Rainforest Trust.

