Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, «συνδεδεμένο μέλος» ο Καναδάς – Social media τέλος για παιδιά

Σε μια ομιλία με έντονο γεωπολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε την πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ για το επόμενο έτος, κάνοντας και τον απολογισμό των δράσεων των Βρυξελλών το περασμένο έτος, στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union – SOTEU). «Μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ανεξάρτητη και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της στήριξης προς την Ουκρανία, στην ενεργειακή και οικονομική ανεξαρτησία της ΕΕ, στον ανταγωνισμό με την Κίνα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη και στους κινδύνους της, στην προστασία των παιδιών από τα social media, στη μετανάστευση και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των απειλών κατά της δημοκρατίας. Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι νέες πρωτοβουλίες για την οικονομία, τη στέγαση, την κοινωνική πολιτική και τη διεύρυνση της Ένωσης, επιχειρώντας να δώσει ένα συνολικό στίγμα για μια Ευρώπη περισσότερο αυτόνομη, ασφαλή και ενωμένη.

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Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της με αναφορά στην «Η ιστορία δύο πόλεων» του Καρόλου Ντίκενς: «Ήταν οι καλύτερες εποχές, ήταν οι χειρότερες», σημείωσε, περιγράφοντας μια Ευρώπη που είναι ταυτόχρονα ισχυρότερη, αλλά και πιο επισφαλής από ποτέ.

Τη φετινή ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης παρακολούθησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αύριο Πέμπτη (17.09.2026) θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια. Η παρουσία του εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-Καναδά, σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών και εμπορικών μεταβολών.

Η φετινή ομιλία πραγματοποήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την ασφάλεια της Ευρώπης να βρίσκεται στο επίκεντρο, την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων να αποτελεί προτεραιότητα και την ΕΕ να αναζητά μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών ανταγωνισμών. Παράλληλα, η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με τις ανησυχίες για υβριδικές ενέργειες και περιστατικά δολιοφθοράς να εντείνονται.

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«Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Παραπέμποντας στον Κάρολο Ντίκενς και την περιγραφή του για την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης ως «την καλύτερη και τη χειρότερη εποχή», η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με «εξαιρετικές προκλήσεις», αλλά ταυτόχρονα έχει επιλέξει «να χαράξει τον δικό της δρόμο», με μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη Ευρώπη να αναδύεται.

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύος και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία.

Επιτακτικό η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας

Η Ευρώπη πρέπει να στοχεύσει σε ένα μερίδιο καθαρής ενέργειας που να είναι «τεχνολογικά ουδέτερο», συμπεριλαμβανομένων πιο αμφιλεγόμενων πηγών ενέργειας όπως το βιομεθάνιο και η πυρηνική ενέργεια, καθώς και ανανεώσιμες πηγές όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές.

Ανέφερε ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει τις προμήθειες ενέργειας, προσθέτοντας 90 δισεκατομμύρια ευρώ στις εισαγωγές ενέργειας της Ένωσης φέτος «χωρίς να προστεθεί ούτε ένα μόριο ενέργειας».

Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΕ πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040, τόνισε, αναφερόμενη στον στόχο ηλεκτροδότησης που είχε προτείνει η ΕΕ πριν από το καλοκαίρι.

«Ας κάνουμε το μέλλον της Ευρώπης ηλεκτρικό. Είναι επιτακτικό», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος.

«Η Ευρώπη είναι εδώ για τους Ευρωπαίους», τόνισε, αναφερόμενη στη στήριξη προς την Ουκρανία, στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας, αλλά και στις νέες προκλήσεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων από drones, υβριδικές επιθέσεις και παραπληροφόρηση που στοχεύουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «ανοιχτά εχθρικό κόσμο», με τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, νέες συγκρούσεις στη γειτονιά της, παγκόσμιο ανταγωνισμό για τη βιομηχανική ισχύ και προσπάθειες υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αναφέρθηκε επίσης στο κόστος ζωής και τη στέγαση, αλλά και στις επιπτώσεις της ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής στην εργασία και την κοινωνία.

«Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη: να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει. Η επιλογή είναι δική μας: μια ισχυρή, ανεξάρτητη Ευρώπη με τη δύναμη να δράσει ή μια Ευρώπη διχασμένη, εξαρτημένη και χωρίς κατεύθυνση», υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα αναφέρθηκε στους «υπερεθνικιστές και αντιευρωπαϊστές» που «προσπαθούν να διαρρήξουν την ευρωπαϊκή μας ενότητα», στη ρωσική παρέμβαση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και στην παραπληροφόρηση.

Πακέτο 17 δισ. ευρώ κατά της γραφειοκρατίας

Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και να μειώσει τη γραφειοκρατία μέσω ενός πακέτου απλοποιήσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Στη σημερινή οικονομία, η ταχύτητα είναι καθοριστικής σημασίας. Μια άδεια ή ένα έντυπο, μια σύνδεση με το δίκτυο ή μια απόφαση χρηματοδότησης. Όλα αυτά μπορούν να καθορίσουν πού θα πραγματοποιηθεί μια επένδυση. Πού θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη.

«Γνωρίζετε ότι οι 12 συνολικές προτάσεις μας μειώνουν το διοικητικό βάρος κατά περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο πρόγραμμα απλοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Κίνα, λέγοντας πως «ο διάλογος πρέπει να φέρει αποτελέσματα». Αλλά προειδοποίησε: «θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο για να εξισορροπήσουμε τις σχέσεις μας. Καλά τα λόγια αλλά καλύτερες οι πράξεις».

Η φον ντερ Λάιεν δεν έχασε την ευκαιρία να επαινέσει τους ευρωπαίους αγρότες ως «τους καλύτερους στον κόσμο. Και θα τους στηρίζουμε σε κάθε βήμα».

Τον επόμενο μήνα ένα νέο πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στο κλίμα

«Τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσουμε ένα νέο πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στο κλίμα. Θα προσδιορίσουμε τις 100 πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης.

Και θα αξιολογήσουμε τους κινδύνους – καθώς και το επίπεδο στο οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν», υπενθύμισε η πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ 660.000 εκτάρια κάηκαν ολοσχερώς και χάθηκαν περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι καλλιεργειών.

Πρόσκληση στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα προσκαλέσει κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σε συνομιλίες σχετικά με το πώς να «κινηθούν» στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει νόμο για αυτό το ζήτημα, τον Νόμο περί Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά είπε επίσης ότι θέλει να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για τη δοκιμή και την αξιολόγηση μοντέλων. Οι ΗΠΑ και η Κίνα, οι σαφείς πρωτοπόροι στην κούρσα, δεν αναφέρθηκαν σε αυτό το μέρος της ομιλίας.

Καναδάς, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Μαρκ Κάρνεϊ για να γίνει ο Καναδάς «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, σε μια φιλόδοξη πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμβάθυνση των σχέσεων με την Οτάβα, ως τρόπο ενίσχυσης της Ευρώπης απέναντι στις πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Θα ήθελα να ανοίξω την πόρτα στον Καναδά ως το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε η Πρόεδρος.

Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε τον Έλληνα και τον Δανό που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα στις πυρκαγιές – «Πέθαναν ως ήρωες»

Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

(To σχετικό απόσπασμα στο 25ο λεπτό)

The European Parliament hosts the 2026 State of the European Union debate live from Strasbourg.



Commission President Ursula von der Leyen and MEPs will assess the EU’s work over the past year and debate priorities for the future ↓https://t.co/qP6pFTCMWP — European Parliament (@Europarl_EN) September 16, 2026

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ (Rune Kyndal), ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Μετά την αναφορά της προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους.

Σχέδιο για τη δημιουργία «ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ»

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας που θα επιτρέπει στην Ευρώπη να αντιδρά ταχύτερα και πιο συντονισμένα απέναντι στις απειλές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας θα περιλαμβάνει την ΕΕ, καθώς και την Ουκρανία, τη Βρετανία, τη Νορβηγία, τον Καναδά και άλλους.

«Αυτό είναι ακόμη πιο επείγον τώρα, δεδομένης της φύσης και της κλίμακας των κινδύνων που διατρέχουν. Γι’ αυτό θα παρουσιάσουμε τις ιδέες μας για να κάνουμε πραγματικότητα ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε ένα «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας» της ΕΕ, βασισμένο στο Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων κυβερνοεπιθέσεων, των δολιοφθορών, των εμπρησμών και των εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Οι απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι όλο και λιγότερο υβριδικές και όλο και λιγότερες “απειλές”».

«Οι γυναίκες είναι εδώ για να μείνουν»

Στην ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε επίσης στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει επιστροφή σε εποχές όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

«Σήμερα οι θεμελιώδεις αξίες μας αμφισβητούνται. Κάποιοι θέλουν ακόμη και να κάνουν πίσω στα δικαιώματα των γυναικών», δήλωσε.

«Οι γυναίκες είναι εδώ για να μείνουν. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Μεταναστευτικό

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ένα νέο «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης», το οποίο θα ενεργοποιείται βάσει αυστηρά καθορισμένων κριτηρίων σε περίπτωση ξαφνικής, μεγάλης κλίμακας εισροής παράνομων μεταναστών, όπως συνέβη στην ισπανική εξκλάβη της Θέουτα τον περασμένο Ιούλιο.

«Τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού δείχνουν ότι τα εργαλεία μας πρέπει να εξελιχθούν — ειδικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ χρειάζεται τα μέσα για να προστατεύσει τα σύνορά της, ειδικά όταν «οι μαζικές μετακινήσεις οργανώνονται και χρησιμοποιούνται ως όπλο».

Το πλαίσιο θα επιτρέπει προσωρινή ευελιξία στις τυπικές διαδικασίες, κάτι που, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, θα μπορούσε να μεταφραστεί σε προσωρινή αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει τη Frontex, την υπηρεσία συνόρων της ΕΕ, «ειδικά για να επιταχύνει τις επαναπροωθήσεις» των παράνομων μεταναστών, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Νέα στήριξη στην Ουκρανία ενόψει του χειμώνα

Η φον ντερ Λάιεν πέρασε στη συνέχεια στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αλλά υπογραμμίζοντας ότι τα ρωσικά drones και οι βορειοκορεατικοί πύραυλοι δεν έχουν κάμψει το ουκρανικό φρόνημα.

Όπως είπε, η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωση του κράτους, της ταυτότητας και της ελευθερίας της, αλλά και για την ελευθερία και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στην Ευρώπη. Η ΕΕ, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να τη στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο.

Αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Τρίτο σκέλος της στήριξης, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, είναι η περαιτέρω πίεση προς τη Ρωσία. Δεν απαιτούνται απαραίτητα νέες κυρώσεις, είπε, αλλά κυρίως αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων και κλείσιμο όλων των παραθύρων που επιτρέπουν την παράκαμψή τους.

«Οι κυρώσεις μας είναι επώδυνες. Ασκούν τεράστια πίεση στη ρωσική οικονομία», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η Μόσχα επιχειρεί με κάθε τρόπο να τις παρακάμψει.

Η ιστορία της Σάσα και το μήνυμα της ουκρανικής αντοχής

Σε αυτό το σημείο, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και ειδικά στην Κρίβι Ρι, όπου ρωσικά drones έπληξαν εμπορικό κέντρο και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, χτύπησαν ξανά, στοχεύοντας διασώστες που είχαν σπεύσει στο σημείο.

«Αυτό δεν είναι απλώς πόλεμος. Είναι μια σκόπιμη στρατηγική τρόμου», είπε.

Ως σύμβολο της ουκρανικής αντοχής παρουσίασε τη Σάσα, ένα κορίτσι που ήταν έξι ετών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και λάτρευε τη γυμναστική. Τον Μάιο, ρωσικός πύραυλος χτύπησε το σπίτι της. Η ίδια ανασύρθηκε από τα συντρίμμια και παρέμεινε δύο εβδομάδες σε κώμα, έχοντας χάσει το αριστερό της πόδι.

Η Ευρώπη θέτει όρια στα social media για τα παιδιά

«Έχει δίκιο. Αυτό είναι υπερβολικό. Αρκετά πια», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περνά πλέον από τη διαπίστωση του προβλήματος στη λήψη μέτρων.

Όπως είπε, συγκάλεσε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, συζήτησε με νέους και μελέτησε τις κινήσεις χωρών όπως η Αυστραλία. «Τώρα είναι η ώρα να δράσει η Ευρώπη», τόνισε.

Αύριο, όπως ανακοίνωσε, η Κομισιόν θα παρουσιάσει το Kids Act, με ένα σταδιακό και διαφοροποιημένο πλαίσιο προστασίας, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, κάτω των 13 ετών δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα social media, ενώ για τις ηλικίες 13 έως 15 ετών θα επιτρέπονται μόνο περιορισμένοι λογαριασμοί, οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα εποπτεύονται από τους γονείς, με περιορισμένες λειτουργίες και χρονικά όρια.

Παράλληλα, κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπονται προσωπικοί λογαριασμοί, ενώ για τις ηλικίες 15 έως 18 ετών οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν σχεδιασμό με ενσωματωμένες δικλίδες ασφαλείας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε ότι πολλοί θεωρούν την ισχύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών υπερβολικά μεγάλη για να περιοριστεί. «Διαφωνώ», είπε χαρακτηριστικά.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα αλλάξει και το βάρος της απόδειξης, ζητώντας από τις ίδιες τις πλατφόρμες να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλή για ανηλίκους.

«Δεν πρόκειται για το αν οι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση στα social media. Πρόκειται για το πότε και με ποιον τρόπο θα επιτρέπουμε στα social media να έχουν πρόσβαση στους ανηλίκους», τόνισε.

Και κατέληξε με ένα σαφές μήνυμα προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες: «Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες μας, όχι η Big Tech».