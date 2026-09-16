Βαρύ τίμημα για τις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν: Πάνω από 38 δισ. δολάρια το κόστος του

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ την ΗΠΑ και το Ιράν, η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO) ανακοίνωσε την Τετάρτη (15.09.2026) πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του. Η ανάλυση της CBO έγινε κατόπιν αιτήματος δημοκρατικών κοινοβουλευτικών.

Η CBO προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά δύο δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Σε περίπτωση κλιμάκωσής της, που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

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Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στις μάχες, αλλά και τις δαπάνες, που μεγεθύνονται, για τα καύσιμα που καταναλώνουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO), όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, οι υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο ως και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υπηρεσίας, μόνο η δαπάνη για την αναπλήρωση των πυρομαχικών που αναλώθηκαν στον πόλεμο, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, θα ανέλθει σε 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Η CBO εκφράζει εξάλλου ανησυχία για την μείωση των αποθεμάτων των πυραύλων αναχαίτισης. Συγκρίνοντας τις δαπάνες για τους πυραύλους αυτούς με τον συνολικό αριθμό τους που έχει αγοραστεί, οι ΗΠΑ «πιθανόν χρησιμοποίησαν από το μισό ως τα δυο τρίτα των αποθεμάτων τους από τον Ιούνιο του 2025», σημείωσε.

Προχθές Δευτέρα (14.09.2026), έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι παρατηρούνται «ελλείψεις» πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωνε ότι το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 37,5 δισεκ. δολάρια.

Η CBO εκτιμά εξάλλου ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει επίπτωση στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, κυρίως εξαιτίας των διαταράξεων που προκαλεί στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και αέριο.