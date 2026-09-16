Γάζα: 12 νεκροί μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας – Πάνω από 60 αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Τραγωδία στην πόλη της Γάζας με δώδεκα ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας.

Ενώ, αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας του θύλακα.

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«Οι διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν το πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε. Περίπου 100 άλλοι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

(REUTERS/Mahmoud Issa)

Ο Ράεντ αλ Νταχσάν, ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πόλης της Γάζας, δήλωσε ότι τουλάχιστον δέκα οικογένειες ζούσαν στο κτίριο που κατέρρευσε και ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες να βρεθούν επιζώντες. «Εξακολουθούμε να ακούμε φωνές κάτω από τα ερείπια, άρα υπάρχει ακόμη ελπίδα να βρούμε επιζώντες», δήλωσε ο Νταχσάν.

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Civil Defense crews continue searching for survivors beneath the rubble of a building that sheltered displaced people in Gaza City, after its collapse killed nine people and injured others. pic.twitter.com/GzSc61eiE6 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 16, 2026

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που διεξήχθη από το έδαφος της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.