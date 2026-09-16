Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κανένα social media κάτω των 13 – Κανένας προσωπικός λογαριασμός πριν τα 15

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και τη μη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού για τους κάτω των 15 ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Kids Act στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει αύριο Πέμπτη (17.09.2026) τον Νόμο της ΕΕ για τα Παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα social media, με την ονομασία EU Kids Act.

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Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι ο εθισμός στα social media και ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες είναι ανησυχητικοί και δικαιολογούν τους νέους κανονισμούς για την ασφάλεια των παιδιών.

«Κανένας προσωπικός λογαριασμός κάτω των 15 ετών. Κανένα social media κάτω των 13 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο επερχόμενος κανονισμός θα σημαίνει ότι απαγορεύονται τα social media στους κάτω των 13 ετών. Τα παιδιά από 13 έως 15 ετών θα έχουν «μίνι λογαριασμούς» που θα δημιουργούνται από γονείς ή κηδεμόνες με περιορισμένες λειτουργίες και χρονικό όριο μίας ώρας μπροστά σε οθόνες ανά ημέρα. Για τους νέους ηλικίας 15 έως 18 ετών, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν «ασφαλή σχεδιασμό».

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«Εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε τους κανόνες μας, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θα φέρουν το «βάρος της απόδειξης» ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά πριν από την πρόσβαση σε αυτούς από ανηλίκους.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι τα παιδιά περνούν σήμερα τέσσερις έως έξι ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες και μίλησε για «μεγάλη αρπαγή» της προσοχής, της συγκέντρωσης και του μυαλού τους.

Η ιστορία της 14χρονης Ολέα στο Βέλγιο

Στην ομιλία της αναφέρθηκε και στην περίπτωση της 14χρονης Ολέα από το Βέλγιο, η οποία, όπως είπε, έβαλε τέλος στη ζωή της έναν μήνα πριν, έχοντας πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Η πρόεδρος της Κομισιόν επικαλέστηκε τα λόγια της μητέρας της, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για την ανάγκη να αποτραπούν ανάλογες τραγωδίες.

«Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη στα λόγια της, γι’ αυτό θα μιλήσω στα γαλλικά, όπως έκανε και εκείνη: “είμαι πεπεισμένη ότι χωρίς αυτά τα πανταχού παρόντα δίκτυα, η κόρη μου θα ήταν ακόμη εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ”, είπε».

«Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε εθιστικές λειτουργίες. Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά παρασύρονται σε ολοένα και πιο ακραίο περιεχόμενο», είπε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στη χρήση φωτογραφιών κοριτσιών για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς», τόνισε, προσθέτοντας πως το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε οι ανήλικοι θα αποκτούν πρόσβαση στα social media, αλλά «πότε και με ποιον τρόπο θα επιτρέψουμε στα social media να έχουν πρόσβαση στους ανήλικους».

«Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες μας, όχι οι Big Tech», κατέληξε.