Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας

Την κατάρριψη ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15 της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθι σήμερα Τετάρτη (16.9.26), ενώ κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη.

Όπως ισχυρίζονται οι Χούθι, πέτυχαν «να καταρρίψουν ένα μαχητικό αεροπλάνο F-15 της Σαουδικής Αραβίας ενώ πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις (…) μέσα στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ, χρησιμοποιώντας έναν τοπικής κατασκευής πύραυλο εδάφους – αέρος», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

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Νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία είχε κατηγορήσει τους Χούθι ότι επιτέθηκαν με drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που οι ίδιοι διαψεύδουν.

«Χθες Τρίτη, η βασιλική δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε εχθρικό drone που εξαπολύθηκε από την παραστρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης της Μέκκας. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε “νότια της Μέκκας”», αναφέρεται στην ανακοίνωση.