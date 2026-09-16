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Αποκάλυψη CNN: 14 ρωσικοί δορυφόροι πέταξαν πάνω από αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικό πλήγμα

Οι ρωσικοί δορυφόροι παρείχαν πληροφορίες στο Ιράν για τις αμερικανικές θέσεις - Η επίθεση σημειώθηκε στα τέλη Μαρτίου και προκάλεσε τον τραυματισμό 12 Αμερικανών στρατιωτικών
Αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135
Αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135 / Φωτογραφία U.S Air Force
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Στο πλευρό του τη Ρωσία φέρεται να είχε το Ιράν, καθώς του παρείχε χρήσιμες πληροφορίες από το… Διάστημα κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNN, 14 ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι κινήθηκαν πάνω από μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία μόλις δύο ημέρες πριν από μια μεγάλη ιρανική επίθεση, δίνοντας ενδεχομένως στο Ιράν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες που τη βοήθησαν να πραγματοποιήσει πιο ακριβείς επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Ενδεχομένως έδωσαν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών μέσων και εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, αλλά και για δραστηριότητες στο εσωτερικό αμερικανικών βάσεων.

Η Ρωσία είχε  αρνηθεί ότι βοήθησε το Ιράν, όμως οι σχέσεις Μόσχας – Τεχεράνης παραμένουν ισχυρές και πολύπλευρες, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να είχε η δραστηριότητα ρωσικών δορυφόρων σε σχέση με τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, όπως καταδεικνύει χαρακτηριστικά το χτύπημα στην αεροπορική βάση Prince Sultan, που βρίσκεται στην κεντρική Σαουδική Αραβία.

Η επίθεση σημειώθηκε στα τέλη Μαρτίου και προκάλεσε τον τραυματισμό 12 Αμερικανών στρατιωτικών, ενώ παράλληλα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις της βάσης.

Μεταξύ των απωλειών ήταν και ένα αμερικανικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, η αξία του οποίου ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν είχε παραμείνει στη συνήθη θέση στάθμευσής του πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το CNN, λίγο πριν εκδηλωθεί η επίθεση, συνολικά 14 ρωσικοί δορυφόροι βρίσκονταν σε τροχιά πάνω από την περιοχή της βάσης. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και ένας προηγμένος δορυφόρος συλλογής πληροφοριών. Κάποιοι από τους δορυφόρους ήταν σε θέση να λαμβάνουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας των εγκαταστάσεων, ενώ άλλοι διέθεταν δυνατότητες παρακολούθησης επικοινωνιών και εντοπισμού συστημάτων αεράμυνας.

Το περιστατικό σύμφωνα με τις ΗΠΑ δεν θεωρείται μεμονωμένο και εκφράζονται φόβοι η Ρωσία παρείχε αντίστοιχες πληροφορίες στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναφέρει CNN περιλαμβάνονταν πληροφορίες που βοήθησαν την Τεχεράνη να χτυπήσει στόχο που συνδεόταν με τη CIA στο Ριάντ.

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