ΗΠΑ: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι και κατέληξε σε δέντρο – Δύο τραυματίες

Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι και κατέληξε σε δέντρα.

Το τροχαίο συνέβη στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Στο βίντεο από τις κάμερες του λεωφορείου φαίνεται ο οδηγός να έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι με αποτέλεσμα το λεωφορείο αρχικά να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να πέφτει σε δέντρα.

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Στο λεωφορείο βρίσκονταν δύο επιβάτες που τραυματίστηκαν με τον έναν να εκσφενδονίζεται και τον δεύτερο να έχει χτυπήματα στην πλάτη.

Νωρίτερα, φαίνεται ότι ο οδηγός να είχε κοιμηθεί στο τιμόνι και τον ξύπνησε ο ήχος από ένα φανάρι που έγινε πράσινο.

A bus driver has been charged after police said he fell asleep at the wheel, sending the bus across several lanes before it crashed into a tree. Three were injured: https://t.co/uvpOZI1KYU pic.twitter.com/itXfO3UfPI — Local 12/WKRC-TV (@Local12) September 15, 2026

Ο δικηγόρος του οδηγού δήλωσε «πάντα εξετάζουμε το ενδεχόμενο προβλημάτων ύπνου όταν βλέπουμε ένα ατύχημα αυτού του τύπου, επειδή είναι εκπληκτικά συνηθισμένο οι οδηγοί να χάνουν τις αισθήσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται αυτό, λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης της δουλειάς τους».