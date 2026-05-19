Πορτογαλία: Ο κτηνιατρικός σύλλογος έβγαλε ανακοίνωση για τους «θηριανούς» – «Είμαστε αρμόδιοι μόνο για τη φροντίδα ζώων και όχι ανθρώπων»

Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο φαίνεται να προβληματίζει την Πορτογαλία, καθώς άνθρωποι, «θηριανοί» όπως λέγονται αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Η ταύτισή τους αυτή, έκανε τον κτηνιατρικό σύλλογο να χρειάζεται να κάνει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το ότι δεν μπορούν να ζητούν θεραπεία σε κτηνίατρους.

Παρότι όπως φαίνεται δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά κτηνιάτρων που να δέχθηκαν αιτήματα εξέτασης από «θηριανούς», άτομα που ταυτίζονται πνευματικά ή ψυχολογικά με ζώα, ο Σύλλογος Κτηνιάτρων Πορτογαλίας (OMV) αποφάσισε να προετοιμαστεί για το φαινόμενο και εξέδωσε εσωτερικές οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στη δημόσια συζήτηση μετά από ρεπορτάζ του CNN Portugal, το οποίο αποκάλυψε ότι ορισμένοι νεαροί στην Πορτογαλία, ντυμένοι ή μεταμφιεσμένοι ως ζώα, φέρεται να αναζήτησαν βοήθεια σε κτηνιατρικές κλινικές.

Ο Σύλλογος διευκρίνισε στο Notícias ao Minuto ότι «κανένας κτηνίατρος εγγεγραμμένος στον Σύλλογο δεν έχει δεχθεί τέτοιο περιστατικό». Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης προβολής του φαινομένου στα social media, κυρίως μέσω του TikTok, κρίθηκε απαραίτητο να ενημερωθούν οι επαγγελματίες για τα νομικά όρια της κτηνιατρικής πρακτικής και τον σωστό τρόπο διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό έγγραφο, ο OMV εξηγεί ότι οι «θηριανοί», γνωστοί και ως «θηριανθρώποι», είναι «άνθρωποι που ταυτίζονται πνευματικά ή ψυχολογικά με ζώα» και πως, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, «νιώθουν βαθιά σύνδεση με ένα συγκεκριμένο ζώο και μπορεί να υιοθετούν συμπεριφορές όπως να περπατούν στα τέσσερα, να νιαουρίζουν ή να γαβγίζουν, συχνά φορώντας μάσκες και ουρές».

Παρόλα αυτά, ο Σύλλογος τονίζει ότι «η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ορισμένες μορφές προσωπικής ταυτότητας», όπως το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό φύλου και έκφρασης φύλου, αλλά ξεκαθαρίζει ότι «δεν προβλέπει ούτε αναγνωρίζει κάποιο νομικό καθεστώς “ζωικής ταυτότητας”».

«Το άτομο που ταυτίζεται ως ζώο εξακολουθεί, νομικά, να θεωρείται άνθρωπος», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Τι πρέπει να κάνουν οι κτηνίατροι

Σε περίπτωση που κάποιος «θηριανός» ζητήσει εξέταση ή θεραπεία, ο OMV προτείνει στους κτηνιάτρους δύο βασικές ενέργειες:

Να αρνηθούν οποιαδήποτε ιατρική πράξη, διάγνωση ή θεραπεία, καθώς αυτές επιτρέπονται μόνο σε γιατρούς που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο.

Να εξηγούν με σεβασμό και σαφήνεια ότι οι κτηνίατροι είναι αρμόδιοι μόνο για τη φροντίδα ζώων και όχι ανθρώπων, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται.

Το φαινόμενο αυτό έγινε γνωστό διεθνώς κυρίως μέσω βίντεο στα social media, όπου νεαροί εμφανίζονται ντυμένοι ή μεταμφιεσμένοι ως ζώα και μιμούνται αντίστοιχες συμπεριφορές.

Στην Πορτογαλία, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο συνάντηση «θηριανών» στη Βίλα Ρεάλ. Η εκδήλωση τελικά ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων και της αρνητικής δημοσιότητας που προκάλεσε.

«Δεν είναι πάντα ψυχολογικό πρόβλημα»

Τον Μάρτιο, η κλινική ψυχολόγος Αντρέια Φιλίπε Βιέιρα δήλωσε στο Lifestyle ao Minuto ότι «μια συμβολική ταύτιση από μόνη της δεν αποτελεί απαραίτητα ψυχολογικό πρόβλημα».

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση γίνεται κλινικά σημαντική μόνο «όταν προκαλεί έντονη ψυχική δυσφορία, ακραία απομόνωση ή δυσκολία στην καθημερινή ζωή».

«Όπως και σε πολλές άλλες μορφές ταυτότητας, το σημαντικό είναι να μπορεί το άτομο να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό του κόσμο και την πραγματική ζωή», πρόσθεσε.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά σε πορτογαλικές κτηνιατρικές κλινικές, ο OMV θεωρεί σημαντικό οι επαγγελματίες να είναι προετοιμασμένοι ώστε να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο με νόμιμο, ηθικό και σεβαστό τρόπο.