Πάνω από 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ. Χωριά και κωμοπόλεις υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αστραπιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο τροπικός κυκλώνας Σερότζα έσπειραν το χάος σε περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στο Φλορές της Ινδονησίας και το Ανατολικό Τιμόρ, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ταμιευτήρες νερού και να πλημμυρίσουν χιλιάδες σπίτια. Σωστικά συνεργεία πασχίζουν να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, ενώ στη θάλασσα τα κύματα αναμένεται να φθάνουν σε ύψος τα έξι μέτρα, προειδοποίησε χθες η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Η τροπική καταιγίδα, που κινείται προς την κατεύθυνση της Αυστραλίας, αφήνει πίσω τουλάχιστον 86 νεκρούς στην Ινδονησία – όπου άλλοι 76 άνθρωποι αγνοούνται – και 27 νεκρούς στο Ανατολικό Τιμόρ. Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στη Ντίλι, την πρωτεύουσα, που πλημμύρισε, με την πλατεία μπροστά στο προεδρικό μέγαρο να μεταμορφώνεται σε βάλτο, να καλύπτεται από λάσπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στο Ανατολικό Τιμόρ για να συνέλθει από τις «καταστροφικές πλημμύρες» που την έπληξαν ενώ «κατέβαλε σκληρές προσπάθειες να αντιμετωπίσει» την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Στο ανατολικό τμήμα του ινδονησιακού νησιού Φλορές, σπίτια, δρόμοι και γέφυρες έχουν καλυφθεί από λάσπη, κάτι που περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων καθώς προσπαθούν να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές.

«Η λάσπη και οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως και τα συσσωρευμένα συντρίμμια που κάνουν δύσκολες τις έρευνες», σημείωσε ο Ραντίτγια Τζατί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Στο Λεμπάτα, νησί ανάμεσα στο Φλορές και το Τιμόρ, δρόμοι κόπηκαν στα δύο υποχρεώνοντας τις αρχές να αναπτύξουν βαριά μηχανήματα για να τους ανοίξουν. Χωριά σε υψώματα υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο πρόεδρος Τζόκο Ουιντόντο εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του» στους πληγέντες.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος, ειδικά την περίοδο των βροχών. Οικολόγοι υπογραμμίζουν ότι η αποψίλωση των δασών επιδεινώνει τις καταστροφές.

Τον Ιανουάριο 40 Ινδονήσιοι έχασαν τη ζωή τους όταν η πόλη Σουμεντάνγκ, στη δυτική Ιάβα, επλήγη από πλημμύρα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών εκτιμά ότι 125 εκατομμύρια κάτοικοι – με άλλα λόγια ο μισός πληθυσμός της χώρας – ζουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να χτυπηθούν από κατολισθήσεις.

