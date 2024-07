Φονικός καύσωνας στις ΗΠΑ με 5 νεκρούς – Στους 52 βαθμούς η θερμοκρασία στην Κοιλάδα του Θανάτου

Σε απόγνωση βρίσκονται 160 εκατ. άνθρωποι σχεδόν σε όλες τις ΗΠΑ που ζουν τις πιο ζεστές μέρες που έχουν σημειωθεί ποτέ στην περιοχή, με πολλούς ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από το ασυνήθιστο καύσωνα.

Οι αρχές έχουν χτυπήσει ήδη το καμπανάκι, στέλνοντας προειδοποιήσεις για το κύμα καύσωνα στο ανατολικό, νότιο και κυρίως το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ.

Τελευταίο θύμα των ακραίων θερμοκρασιών είναι ένας μοτοσικλετιστής που πέθανε το Σάββατο (06.07.2024) στην Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια, αφού εκείνη την ημέρα ο υδράργυρος έφτασε τους 52 βαθμούς Κελσίου.

Ένας από τους φίλους του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπεύθυνος του εθνικού πάρκου τονίζοντας πως το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα από τα πιο ζεστά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Όρεγκον θρηνεί τους τέσσερις ανθρώπους που ξεψύχησαν την Παρασκευή λόγω της ζέστης καθώς η θερμοκρασία στην πόλη Σάλεμ την Δευτέρα έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα και το Άινταχο δεκάδες πόλεις κατέγραψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες.

Την Κυριακή στο Λας Βέγκας στη Νεβάδα καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περιοχή, αυτή των 48,9 βαθμών Κελσίου.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προέβλεψε πως οι υψηλές θερμοκρασίες στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους όλη την εβδομάδα.

«Η επίμονη ζέστη ρεκόρ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια μορφή κλιματισμού», προειδοποίησε η NWS χθες Τρίτη μέσω του Χ (πρώην Twitter).

Dangerous heat remains in the west for the west of this week, and is expected to spread eastward over the weekend and early next week. The persistent and record-breaking heat is extremely dangerous to those without access to cooling. https://t.co/hWJVNNW095 for more pic.twitter.com/vQJfCWAqh2