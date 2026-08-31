Φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής drones στην Πολωνία – Έρευνα για δολιοφθορά

Η εισαγγελία στην Πολωνία εξέδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς σε εργοστάσιο κατασκευής μαχητικών drones, νότια της Βαρσοβίας.

Μάλιστα η Πολωνία υποψιάζεται πως η φωτιά στο εργοστάσιο κατασκευής drones, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια για λογαριασμό ξένων μυστικών υπηρεσιών.

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Η φωτιά ξέσπασε τη νύχτα της Κυριακής (30/08/2026) προς Δευτέρα στο εργοστάσιο της WB Electronics στην πόλη Σκαρζίσκο-Καμιένα, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της πολωνικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα Fakt πως η πυρκαγιά σβήστηκε, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δήλωσε πως πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις, αλλά διευκρίνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς με βεβαιότητα εάν πρόκειται για πράξη δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, σε υλικό από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ένας κουκουλοφόρος εισβολέας με σακίδιο, ο οποίος πιθανολογείται πως έβαλε τη φωτιά στο εσωτερικό του εργοστασίου.

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Η Πολωνία έχει υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες.

Η πολωνική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για αποστολή πρακτόρων τους στην Πολωνία προκειμένου να φέρουν εις πέρας επιχειρήσεις δολιοφθοράς.