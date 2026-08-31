Το Ιράν καταδίκασε σε θάνατο δύο γυναίκες που πήραν μέρος σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

Σε θάνατο για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν καταδικάστηκαν δύο γυναίκες. Αυτό ανέφεραν τη Δευτέρα (31.08.2026) οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ταρανέχ Ραχιμί και η Λεϊλά Αμπολχασανί δικάζονταν για διαφορετικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τα επεισόδια στο Ισπαχάν του Ιράν, όπου οι μεγάλες διαδηλώσεις κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

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Η 20χρονη Ταρανέχ καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με άλλους εννέα άνδρες, για επεισόδια που σημειώθηκαν σε μια πλατεία της πόλης αυτής και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ένας εκ των οποίων ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw που εδρεύει στη Νορβηγία και το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Άλλοι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της Ταρανέχ, η Ρομινά, καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως και 36 ετών.

«Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν είχαν πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του φακέλου τους και δεν διέθεταν αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία», σύμφωνα με το HRANA.

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Η Λεϊλά Αμπολχασανί, 43 ετών, μητέρα δύο εφήβων, κρίθηκε ένοχη για εμπρησμό σε κατάστημα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, μετέδωσε το HRANA. Οι συγγενείς της αρνούνται τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι απλώς βιντεοσκοπούσε τη φωτιά. Η υπόθεσή της παραπέμφθηκε στο Εφετείο.

Από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ η Τεχεράνη έχει εκτελέσει 29 άνδρες για κατηγορίες που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία. Μέχρι τώρα δεν έχει εκτελεστεί καμία γυναίκα για τέτοιες κατηγορίες, όμως τουλάχιστον 16 έχουν εκτελεστεί για άλλα αδικήματα.

Τον Απρίλιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμετέδωσε στο Χ (πρώην Twitter) το μήνυμα ενός νεαρού, φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή, σύμφωνα με τον οποίο οκτώ Ιρανές απειλούνταν με απαγχονισμό και ζήτησε την απελευθέρωσή τους.

Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις γυναίκες δεν είχαν καταδικαστεί σε θάνατο και άλλες είχαν ήδη αποφυλακιστεί.

Μία από αυτές, η Μπιτά Χεματί, είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή εκτόξευε τσιμεντόλιθους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από την ταράτσα ενός σπιτιού, αλλά το HRANA μετέδωσε τον ίδιο μήνα ότι η καταδίκη της ακυρώθηκε.