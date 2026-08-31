Κόσμος

Απίστευτη απάτη στη Γερμανία: Μητέρα «σκηνοθέτησε» καρκίνο του παιδιού της και «τσέπωσε» 300.000 χιλιάδες ευρώ από δωρεές

Το παιδί βρίσκεται από την αρχή της έρευνας στην ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας και είναι σε εξέλιξη η υπόθεση της κηδεμονίας του
german police
Φωτογραφία αρχείου / Αστυνομία της Γερμανίας / REUTERS
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Πάνω από 350.000 ευρώ απέσπασε μια γυναίκα από δωρεές, πλαστογραφώντας διάγνωση καρκίνου για το παιδί της. Η υπόθεση εκδικάζεται τώρα στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Γκίσεν και έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιανουάριο του 2021 ένα αγόρι πέντε ετών νοσηλεύτηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μαρβούργου στη Γερμανία για μια δερματική ανωμαλία. Η εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για κάτι ακίνδυνο και όχι καρκίνο.

Η μητέρα ωστόσο συνόδευσε το παιδί σε νοσοκομείο της Ελβετίας και εκεί πλαστογράφησε ιατρική έκθεση, χρησιμοποιώντας το επιστολόχαρτο της κλινικής, περιγράφοντας «σοβαρή περίπτωση καρκίνου του δέρματος».

Κατόπιν αποσπούσε επί χρόνια μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις, ενώ φέρεται να είχε πείσει τόσο τον σύζυγό της όσο και το σχολείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο. Ακόμη και ο ίδιος ο γιος της πίστευε ότι είχε καρκίνο και ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής.

Η γυναίκα, 42 ετών σήμερα, αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για απάτη και πλαστογραφία, ενώ το ποσό που συγκέντρωσε εκτιμάται σε τουλάχιστον 358.000 ευρώ.

Κατά την έναρξη σήμερα της διαδικασίας, ο συνήγορός της διάβασε γραπτή ομολογία της κατηγορούμενης για όλες τις κατηγορίες που τη βαρύνουν.

Το παιδί βρίσκεται από την αρχή της έρευνας στην ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας και είναι σε εξέλιξη η υπόθεση της κηδεμονίας του. Σε βάρος του πατέρα οι αρχικές κατηγορίες έχουν αποσυρθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

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